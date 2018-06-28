В Нымме открыт дом призрения

Вируская больница открыла в Нымме, на улице Лыуна, 50 дом призрения для престарелых, нуждающихся в повседневном уходе, на 100 мест.

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, потребность в такого рода учреждениях и услугах в столице очень велика. В прошлом году Таллинн выделил на эти цели почти 4,6 миллиона евро, но предстоит выделять ежегодно еще больше. Новые 100 мест, созданные Вируской больницей, окажутся, по его мнению, хорошим подспорьем в смягчении проблемы.

В новом доме призрения — одно-, двух- и трехместные комнаты, баня, массажная, компьютерный уголок, читальня, которая может использоваться и для торжественных встреч с родными, большая кухня. В стоимость пребывания включено все, что может понадобиться — от круглосуточного ухода за обитателями, до соответствующего состоянию здоровья меню, средств первой помощи, развлечений и культурной деятельности.

День открытых дверей в новом доме — сегодня с 15 до 19 часов. .