В Нымме откроется новый образовательный центр
В субботу, 1 сентября, в 10 часов состоится торжественное открытие здания Таллиннской Пяэскюлаской школы и Таллиннской Ныммеской школы по интересам, представляющего собой новый образовательный центр.
В субботу, 1 сентября, в 10 часов состоится торжественное открытие здания Таллиннской Пяэскюлаской школы и Таллиннской Ныммеской школы по интересам, представляющего собой новый образовательный центр.
В мероприятии примут участие министр образования Майлис Репс, председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт, мэр Таллинна Таави Аас, вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина района Нымме Грете Шиллиз.
Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что в городе появилось еще одно здание, в котором можно работать с радостью. ”Разница между тем, что было, и новым зданием, огромная. В каждой из школ теперь новые классы, а также самый большой в районе спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный класс, площадки для игр с мячом и беговая дорожка. На крыше разместился уличный класс, в котором можно выращивать и изучать растения. Кружок автомоделирования школы по интересам теперь позволит проводить тренировки на внутренней площадке, а кружок радиоспорта сможет разместить на крыше парк антенн”.
Учебные учреждения расположены в разных крыльях здания и объединены между собой для более удобного сотрудничества. Места для обучения и занятий достаточно, при планировании помещений были учтены пожелания обеих школ.
Строительные работы были начаты летом прошлого года со сноса двух старых зданий Пяэскюлаской школы, на их месте построены спортивный зал, тренажерный и зал для занятий аэробикой, а также бытовое и административное помещения, классы для занятий музыкой, зона отдыха, столовая и гардероб. Из старых построек сохранилось учебное четырехэтажное здание на улице Пыллу, в котором разместили основную часть классов. Так как территория достаточно большая, Таллиннская горуправа приняла решение разместить здесь же помещения Ныммеской школы по интересам (ранее она называлась Ныммеским домом молодежи) для расширения ее деятельности. Школа по интересам разместит на 2500 кв.м. новые классы и помещения, в том числе музыкальный класс, залы для танцев и аэробики, мастерские и многое другое.
Ныммеская школа по интересам будет действовать в трех местах: на улицах Ыйе и Нурме, а в новое здание переедут художественные, технические и танцевальные кружки и шашисты.
В последние недели перед открытием школ в них продолжалась интенсивная работа, некоторые вещи из-за проблем с доставкой появятся с небольшим опозданием, но самое важное, что обе школы смогут приступить 3 сентября к обучению детей.
Строительные работы и обстановка помещений обошлись городу более чем в 9,1 миллиона евро. Строительство осуществляли RAMM Ehituse OÜ и Mitt & Perlebach OÜ.
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