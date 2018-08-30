30.08.2018, 21:45

В Нымме откроется новый образовательный центр


rus.delfi.ee
EST
Koolipingid
Foto: Annika Haas

В субботу, 1 сентября, в 10 часов состоится торжественное открытие здания Таллиннской Пяэскюлаской школы и Таллиннской Ныммеской школы по интересам, представляющего собой новый образовательный центр.

В мероприятии примут участие министр образования Майлис Репс, председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт, мэр Таллинна Таави Аас, вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина района Нымме Грете Шиллиз.

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что в городе появилось еще одно здание, в котором можно работать с радостью. ”Разница между тем, что было, и новым зданием, огромная. В каждой из школ теперь новые классы, а также самый большой в районе спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный класс, площадки для игр с мячом и беговая дорожка. На крыше разместился уличный класс, в котором можно выращивать и изучать растения. Кружок автомоделирования школы по интересам теперь позволит проводить тренировки на внутренней площадке, а кружок радиоспорта сможет разместить на крыше парк антенн”.

Учебные учреждения расположены в разных крыльях здания и объединены между собой для более удобного сотрудничества. Места для обучения и занятий достаточно, при планировании помещений были учтены пожелания обеих школ.

Строительные работы были начаты летом прошлого года со сноса двух старых зданий Пяэскюлаской школы, на их месте построены спортивный зал, тренажерный и зал для занятий аэробикой, а также бытовое и административное помещения, классы для занятий музыкой, зона отдыха, столовая и гардероб. Из старых построек сохранилось учебное четырехэтажное здание на улице Пыллу, в котором разместили основную часть классов. Так как территория достаточно большая, Таллиннская горуправа приняла решение разместить здесь же помещения Ныммеской школы по интересам (ранее она называлась Ныммеским домом молодежи) для расширения ее деятельности. Школа по интересам разместит на 2500 кв.м. новые классы и помещения, в том числе музыкальный класс, залы для танцев и аэробики, мастерские и многое другое.

Ныммеская школа по интересам будет действовать в трех местах: на улицах Ыйе и Нурме, а в новое здание переедут художественные, технические и танцевальные кружки и шашисты.

В последние недели перед открытием школ в них продолжалась интенсивная работа, некоторые вещи из-за проблем с доставкой появятся с небольшим опозданием, но самое важное, что обе школы смогут приступить 3 сентября к обучению детей.

Строительные работы и обстановка помещений обошлись городу более чем в 9,1 миллиона евро. Строительство осуществляли RAMM Ehituse и Mitt & Perlebach OÜ.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО DELFI: “На машине президента можно совершать преступления”. Нарвитяне рассказали, как приезд Кальюлайд повлияет на развитие города

30.08.2018
Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась 28 августа. В течение двух дней корреспонденты Delfi сопровождали президента в рамках ее официальных встреч в Нарве.
Подробнее

ФОТО: Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое?

30.08.2018
Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу и взялся за старое. Мужчина пишет в соцсетях несовершеннолетним девочкам. Жительница Таллинна Анна стала свидетельницей того, что Айбетов встречался с девочками 11-13 лет и покупал им шоколадки. Более того, в соцсети "ВКонтакте" Айбетов выкладывает фото несовершеннолетних.
Подробнее


Жерара Депардье обвинили в домогательствах и изнасиловании

30.08.2018
22-летняя французская актриса обвинила актера Жерара Депардье в сексуальном насилии и изнасиловании. Женщина, имя которой не называется, написала заявление в полицию; начато расследование, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | "И здесь мы обошли американцев". В России состоялась премьера лимузина для Путина

30.08.2018
На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus. Лимузин Aurus для Владимира Путина превосходит "кадиллак" президента США Дональда Трампа по нескольким показателям, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Подробнее

Скончался Иосиф Кобзон, лицо советской эстрады

30.08.2018
В московской больнице в возрасте 80 лет умер певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, подтвердил Би-би-си представитель его жены. Пик славы Кобзона пришелся на 1970-80-е годы. Он был лицом советской эстрады и символом эпохи, уступая в популярности разве что Алле Пугачевой.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

"Друзья сына обещали меня изнасиловать и убить". Родители малолетних хулиганов: государство обвиняет нас, а само бессильно помочь

30.08.2018
По словам родителей, все учреждения признаются в своем бессилии в усмирении членов молодежных банд. Лийна и Мартин годами сами гонялись по улицам за своими сбежавшими детьми. Молодежная банда пообещала убить Лийну, если она не оставит своего сына в покое, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход из жизни Кобзона, выход из эстонской тюрьмы двух педофилов, эксперимент с поиском работы

30.08.2018
Сегодняшняя новостная сводка напоминает подводку к телепередаче "600 секунд". Ну и денек! И так, сегодняшняя новость про то, что педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое бьет все рекорды по перепосту в Facebook. Но, как стало сегодня известно, на свободу вышел еще один педофил по кличке "Животное".
Подробнее

Мария Юферева: чувство безнаказанности губит подростков

30.08.2018
А я очень рада, что вопрос проблемной молодежи из Ласнамяэ и подростковых банд Таллинна наконец получил такую широкую огласку. Надеюсь, что у нас будет чуть больше возможностей для исправления подобных ситуаций.
Подробнее


"Зенит" проиграл в Норвегии, но продолжил европоход

30.08.2018
В ответном матче заключительного раунда квалификации Лиги Европы лидер чемпионата России по футболу "Зенит" проиграл в гостях норвежскому "Мольде" - 1:2 (1:0). По сумме двух встреч в групповой турнир Лиги Европы пробился российский клуб, выигравший первый поединок со счетом 3:0.
Подробнее