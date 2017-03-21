В Нымме и Ыйсмяэ обсуждают "позитивную" программу развития Таллинна

Сегодня с 17.30 в музее Нымме (улица Яама, 18) пройдет семинар "Позитивный Нымме", на котором будут подведены промежуточные итоги реализации общегородской программы на 2014-2018 год и обсуждены возможности сбора идей для такой программы на период с 18 по 22-й годы. Завтра, 22 марта, встреча на ту же тему состоится в 15 часов в Хааберстиском социальном центре (улица Ыйсмяэ, 24).

Жители Нымме при составлении реализуемой сейчас программы внесли почти 900 предложений на самые разные темы. Целый ряд их реализован. Например, ремонт улицы Хийу, создание модульных групп в детских садах и т.д.

Как сообщил старейшина Хааберсти Марек Юргенсон, все предложения жителей, которые были включены в программу на 2014-2018 годы, либо уже выполнены, либо находятся в стадии реализации.

Предложения по новой программе, касающиеся Нымме, можно приносить в залы обслуживания районной управы (улица Яама,18 и бульвар Вабадузе, 77) или присылать при посредстве сайта управы www.tallinn.ee/nomme до 16 апреля.

Предложения, касающиеся Хааберсти, следует направлять по адресу электронной почты haabersti@tallinnlv.ee или через сайт районной управы http://www.tallinn.ee/haabersti.

В Хааберсти установлены также специальные почтовые ящики. Они есть в управе (Эхитаяте, 109а), в районном центре досуга (Эхитаяте, 109а/2), в районном социальном центре (Ыйсмяэ, 24) и медицинском центре (Эхитаяте, 137).