В новый год — с красивой грудью и без морщин. У эстонских пластических хирургов перед праздниками работы невпроворот

Что что касается ”утиных губ”, то по заверению специалистов, это ни в коем случае не упущение того, кто проводил процедуру (объем ампулы составляет всего 1 мл, поэтому случайная ”перекачка” исключена), а желание самого клиента. ”Мне несколько раз приходилось отказываться проводить процедуру, и я советовал найти другого врача”, — говорит Кирьянен о вкусовых разногласиях с пациентами.
Если в некоторых других странах (США и России) посещение пластического хирурга является престижным, то эстонки относятся к этому иначе. Они хотят выглядеть моложе и красивее, но не желают при этом, чтобы вмешательство извне была заметно со стороны.
”Как ты думаешь, сколько этому лицу лет?” — спрашивает Норлан журналиста.
И отвечает сама: ”57!”
Вкусы диктуются техническим прогрессом. Доктор Кирьянен говорит, что, например, культура селфи повысила спрос на увеличение губ. При съемке под определенным углом губы на фото кажутся более узкими, поэтому и возникает желание их увеличить.
Операции по увеличению ягодиц в Эстонии тоже проводятся, но немного. Растет спрос на эстетику интимных зон.
80-90% пациентов клиник пластической хирургии в Эстонии являются женщинами, 10-20% — мужчины. Последние, как правило, приходят сюда, чтобы удали родинки, избавиться от морщин или лишнего жира. Проводятся в Эстонии и операции по удлинению и утолщению пениса, а также операции по уменьшению груди у мужчин.