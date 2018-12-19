В новый год — с красивой грудью и без морщин. У эстонских пластических хирургов перед праздниками работы невпроворот

"На этой неделе у меня и моего коллеги Юри Кулламаа на двоих 60 операций. Именно операций”, — говорит пластический хирург Пилле Кирьянен из частной больницы Kotka. С одной стороны именно сейчас, после схождения летнего загара, на лице особенно заметны все морщины и наступило время для того, чтобы привести его в порядок. С другой стороны, поскольку восстановление после операции по увеличению груди занимает несколько месяцев, многие делают грудь уже сейчас, чтобы к лету быть в форме.

Также некоторые женщины получают процедуры в подарок от Деда Мороза. ”Иногда нам даже 24 декабря звонят мужчины и интересуются, нельзя ли прямо сегодня оформить подарочную карту”, — рассказывает заведующая расположенной в центре Таллинна клиники Christinas Clinic Брит-Кармен Норлан.

Самой популярной процедурой в Эстонии остается ботокс, а самой популярной эстетической операцией — увеличение груди. По словам Норлан, в последнее время эстонские женщины предпочитают небольшое увеличение и более натуральную грудь, а вот жительницам Финляндии, например, нравятся более выдающиеся формы.