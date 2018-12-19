19.12.2018, 16:52

В новый год — с красивой грудью и без морщин. У эстонских пластических хирургов перед праздниками работы невпроворот

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Микк Салу
Микк Салу
EST
В новый год — с красивой грудью и без морщин. У эстонских пластических хирургов перед праздниками работы невпроворот
EDUKAS ILUÄRI: Christinas Clinicu juhataja Brit-Carmen Norlan.Jake Farra/Pressimaterjalid

Если к летнему сезону женщины делают себе новую грудь, то к рождественским праздником — выравнивают морщины ботоксом, пишет Eesti Ekspress.

"На этой неделе у меня и моего коллеги Юри Кулламаа на двоих 60 операций. Именно операций”, — говорит пластический хирург Пилле Кирьянен из частной больницы Kotka. С одной стороны именно сейчас, после схождения летнего загара, на лице особенно заметны все морщины и наступило время для того, чтобы привести его в порядок. С другой стороны, поскольку восстановление после операции по увеличению груди занимает несколько месяцев, многие делают грудь уже сейчас, чтобы к лету быть в форме.

Также некоторые женщины получают процедуры в подарок от Деда Мороза. ”Иногда нам даже 24 декабря звонят мужчины и интересуются, нельзя ли прямо сегодня оформить подарочную карту”, — рассказывает заведующая расположенной в центре Таллинна клиники Christinas Clinic Брит-Кармен Норлан.

Самой популярной процедурой в Эстонии остается ботокс, а самой популярной эстетической операцией — увеличение груди. По словам Норлан, в последнее время эстонские женщины предпочитают небольшое увеличение и более натуральную грудь, а вот жительницам Финляндии, например, нравятся более выдающиеся формы.

Что что касается ”утиных губ”, то по заверению специалистов, это ни в коем случае не упущение того, кто проводил процедуру (объем ампулы составляет всего 1 мл, поэтому случайная ”перекачка” исключена), а желание самого клиента. ”Мне несколько раз приходилось отказываться проводить процедуру, и я советовал найти другого врача”, — говорит Кирьянен о вкусовых разногласиях с пациентами.

Если в некоторых других странах (США и России) посещение пластического хирурга является престижным, то эстонки относятся к этому иначе. Они хотят выглядеть моложе и красивее, но не желают при этом, чтобы вмешательство извне была заметно со стороны.

”Как ты думаешь, сколько этому лицу лет?” — спрашивает Норлан журналиста.

И отвечает сама: ”57!”

Вкусы диктуются техническим прогрессом. Доктор Кирьянен говорит, что, например, культура селфи повысила спрос на увеличение губ. При съемке под определенным углом губы на фото кажутся более узкими, поэтому и возникает желание их увеличить.

Операции по увеличению ягодиц в Эстонии тоже проводятся, но немного. Растет спрос на эстетику интимных зон.

80-90% пациентов клиник пластической хирургии в Эстонии являются женщинами, 10-20% — мужчины. Последние, как правило, приходят сюда, чтобы удали родинки, избавиться от морщин или лишнего жира. Проводятся в Эстонии и операции по удлинению и утолщению пениса, а также операции по уменьшению груди у мужчин.

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