В новый год без долгов? Партия реформ наконец-то привела в порядок свои финансы

Общий доход Партии реформ за год составил 1 965 659 млн евро, включая выплату из госбюджета в размере 1 607 822 евро, пожертвования — 326 437 евро, членские взносы — 27 505 евро, а также доход от имущества партии — 3895 евро, передает ERR Uudised.

В этот же период партия потратила 1 211 623 евро. С учетом расходов-доходов за год партия вышла в плюс на сумму 754 036 евро.

В 2017 году Партия реформ получила также около 2 млн евро, но потратила почти 3 млн евро.

По данным комиссии по контролю за финансированием партий, в четвертом квартале 2018 года Партия реформ получила 153 648 евро пожертвований от 274 человек. Самую крупную сумму перечислил предприниматель Урмас Сыырумаа — 50 000 евро.