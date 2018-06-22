В новом учебном году можно обратиться за получением учебного кредита в размере 2000 евро

Согласно сегодняшнему решению правительства в новом учебном году максимальный размер учебного кредита составит 2000 евро на одного просителя, сообщает Министерство образования.
При определении максимального размера учебного кредита учитывалось, что тех, кто берет кредит, очень мало, и при таком уровне максимального размера учебного кредита у студентов после окончания университета возникает заметная кредитная нагрузка. В нынешнем учебном году максимальный размер учебного кредита составил 1920 евро.
По сравнению с временами, когда возможность получить учебный кредит только появилась, характеристики целевой группы этого кредита заметно изменились. Учащиеся с полной нагрузкой больше не платят за учебу, помимо этого расширились и возможности для получения различных пособий — появилось учебное пособие по потребностям, специальное пособие и несколько стипендий.
Если в 2008/2009 учебном году учебный кредит взяли 38% всех студентов, имевших на это право, то в 2016/2017 году таковых было всего 6%, то есть примерно три тысячи человек.
На сокращение числа берущих учебный кредит среди прочего повлияло и обстоятельство, что начиная с 2009 года учебный кредит больше не погашается автоматически в случае, если его получатель работает на государственной службе или является родителем ребенка младше 5 лет. Общее социально-экономическое положение улучшилось, и люди с большей сознательностью относятся к рискам, связанным с финансовыми обязательствами, и возможным последствиям.
Учебный кредит могут брать учащиеся и студенты вузов, прикладных высших учебных заведений, профессиональных училищ в Эстонии и заграничных учебных заведений (в случае, если заведение и форма обучения эквивалентны эстонским), которые соответствуют требованиям, установленным законом. С 2015/2016 учебного года учебный кредит могут брать и учащиеся с частичной нагрузкой.
Согласно Закону об учебных пособиях и учебном кредите, правительство утверждает максимальный размер учебного кредита ежегодно не позднее 1 июля.