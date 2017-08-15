В новом учебном году будет пять перерывов на каникулы

В предстоящем учебном году у школьников будет не четыре, а пять перерывов на каникулы. Дополнительные каникулы запланированы на весну, так как по имеющейся системе четверти второго полугодия на 10-15 дней длиннее, и ученики больше устают, передает rus.err.ee.

По мнению доцента организации образования Тартуского университета Хассо Кукемелка, эта система подойдет прежде всего ученикам старших классов, которые учатся по системе курсов, передает ERR.Uudised.

"Сейчас учебные периоды будут длиться по семь недель, после чего будут каникулы. Прошел курсы, получил результат и на каникулы", — сказал Кукемелик.

В качестве минуса он отметил, что дополнительные каникулы могут доставить головной боли родителям младшеклассников.