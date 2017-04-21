В новом году на четверть вырастет финансирование приютов для женщин

Согласно утвержденной правительством бюджетной стратегии на период 2018–2021, государственное базовое финансирование услуги приютов для женщин увеличится на 150 000 евро. Таким образом, отныне для оказания услуги можно ежегодно использовать 770 000 евро. В направленную на совершивших насилие программу будет выделено 50 000 евро.

В сравнении с 2014 годом государственное базовое финансирование приютов для женщин выросло с 430 000 евро до770 000 евро.

”Услуга приюта для женщин сейчас обеспечена в каждом уезде, повышение постоянного базового финансирования на четверть добавит уверенности в стабильном будущем услуги”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Согласно закону о помощи жертвам, в комплексную услугу приюта для женщин входит безопасное размещение, первичное кризисное консультирование, консультирование на основе происшествия, при необходимости психологическая консультация или психотерапия, юридическая консультация, а также оценка нужд и первичная консультация детей, находящихся с жертвой.

”Все мы знаем, что для того, чтобы насилия стало меньше, надо работать с обеими сторонами. Помимо помощи жертвам, государство должно систематически заниматься и людьми, совершающими насилие, и я рад в государственном бюджете нашлись средства для проведения интервенционной программы”, — подчеркнул министр.

Реализацией программы займется Департамент социального обеспечения.