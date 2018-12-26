26.12.2018, 20:23

В Новогоднюю ночь жители 15 эстонских городов совместно исполнят гимн Эстонии

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rus.delfi.ee
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6RS03FEB11R012.JPGFoto: Rene Suurkaev

Юбилейный год завершится совместным исполнением гимна Эстонской Республики на городских площадях по всей Эстонии в последние минуты 31 декабря. Впервые на экранах площадей будет также транслироваться новогоднее обращение президента Эстонской Республики.

В предновогодний вечер на центральных площадях 15 городов состоится общеэстонский новогодний праздник ”Вперед на все сто, Эстония!”.

Новогодний праздник ”Вперед на все сто, Эстония!” начнется в 15 городах Эстонии не позднее 23:00. На празднике выступят, к примеру, Ярек Казар и Ханналийза Уусма в Тарту, ансамбль Öed в Курессааре, Väikeste Lõõtspillide Ühing в Пярну, Metsatöll в Раквере, SkaFaktor в Кярдла, Orelipoiss в Рапла, Мерлин Уускюла в Йыхви и многие другие. С программой праздника окончания юбилейного года в 15 городах можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

В завершение праздника ”Вперед на все сто, Эстония!”
в 23:50 президент Эстонской Республики выступит с новогодним обращением в Пярну, которое будет в прямом эфире транслироваться каналом ETV на экранах городских площадей;
в 23.57 состоится совместное исполнение гимна Эстонии;
в полночь начнется фейерверк.

Общеэстонский праздник окончания юбилейного года организуется в сотрудничестве организационной команды празднования столетия Эстонской Республики и городов Таллинн, Тарту, Пярну, Нарва, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.

Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года на городских площадях Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции ЭР100 ”Эстония танцует”. Танец начнется 31 декабря в 15:00 одновременно на 16 городских площадях: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 все желающие будут обучены танцевальным движениям.

Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Эстонской освободительной войны.

В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.

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