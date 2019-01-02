02.01.2019, 12:35

В новогоднюю ночь из-за повреждений от фейерверков скорую помощь в столице вызывали четыре раза

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rus.delfi.ee
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Uue aasta vatuvõtmine Viljandis
Uue aasta vatuvõtmine Viljandis Foto: Kenno Soo

Празднование Нового года выдалось для таллинской службы скорой медицинской помощи сравнительно спокойным. Серьезное повреждение было отмечено в Мустамяэ, где у запускавшего фейерверк с балкона мужчины тот взорвался прямо в руке.

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам социальной помощи и здравоохранения Тыниса Мёльдера, в новогоднюю ночь у столичной скорой помощи было 316 пациентов, в 55 случаях — с травмами. "Четыре вызова были связаны с несчастными случаями при запуске фейерверков, 17 человек получили травмы в результате насильственных действий, а по причине тяжкого опьянения в неотложной медицинской помощи нуждались 60 человек", - сказал вице-мэр.

Возросло также количество вызовов в связи с симптомами гриппа и вирусных заболеваний, что характерно для сезона гриппа. "Для предотвращения распространения вирусных заболеваний крайне необходимо, чтобы как можно больше людей были вакцинированы, так как обширный иммунный фон препятствует передаче вирусов", - отметил Мёльдер.

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