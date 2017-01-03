Прошедшая новогодняя ночь принесла чрезвычайно пеструю телепрограмму. По рейтингу первое место заняла передача Хенрика Норманна "Edekabel" и второе — новогодняя речь Владимира Путина.

По данным Publik, больше всего в новогоднюю ночь смотрели передачу "Edekabel", в которой Хенрик Норманн демонстрировал свои навыки пародиста и среди прочего шутил о Керсти Кальюлайд.

Показанная на ПБК новогодняя речь президента России Владимира Путина, по первоначальным данным, собрала больше зрителей, чем выступление главы нашего государства Керсти Кальюлайд. Больше речи Кальюлайд смотрели также передачу "Ärapanija" и интервью Аванди и Сеппа с Юри Ратасом.

Поскольку речь Кальюлайд транслировалась как на ETV, Kanal 2, так и на TV3, пока невозможно говорить о конкретных цифрах. К вершине таблицы в этот раз подбирается и богатая событиями серия "Õnne 13".