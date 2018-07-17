В номере погибших в Одессе эстонцев обнаружили бутылки, пакетик с белым веществом, трубочки из купюр и виагру

Близкие находившегося на отдыхе молодого человека позвонили ему, но услышали в трубке голос украинского полицейского, который сообщил, что двое мужчин из Вильянди найдены в отеле мертвыми, а третий еще жив, пишет Eesti Päevaleht.
По словам близкого друга Эйнара Кернера и Аллара Ханссона, для их окружении это стало настоящей бомбой. У близких не было никакой информации, кроме той, что была известна общественности. Обнародовать детали имеет право лишь полиция Украины.
По словам другого знакомого, молодые люди довольно часто употребляли различные запрещенные вещества. ”Вильянди — город маленький, здесь все все знают, — рассказал источник. — Я знал как Аллара, так и Эйнара — на вечеринках они употребляли кокаин. Скорее всего, им втюхали что-то под видом кокаина и это вещество их убило”.
По данным источников, третий молодой человек — Калмер Кург — находится в больнице в коме. Официальных данных о его состоянии нет. Калмер и Аллар работали в фирме по обслуживанию воздушных тепловых насосов Artesania, Эйнар был продавцов в вильяндиском Decora.