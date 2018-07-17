В номере погибших в Одессе эстонцев обнаружили бутылки, пакетик с белым веществом, трубочки из купюр и виагру

Компания вылетела из Таллинна в Одессу рано утром 14 июля и уже к обеду была на месте. В 12:09 Эйнар написал на своей странице в Facebook, что находится вместе с Калмером Кургом и Алларом Ханссоном на пляже Аркадия и чувствует себя отлично.

Молодые люди остановились в расположенном на последних этажах прибрежной высотки отеле Hotel 21, который состоит из небольшого количества фешенебельных номеров. По словам других эстонцев, которые также находились в то время в Аркадии, парни из Вильяндимаа вели себя на пляже довольно вызывающе.

Hotel 21 asub pildil oleva hoone kõrgematel korrustel. Foto: Alexander Gimanov

Вечером того же дня молодые люди ушли ”в отрыв”. Они познакомились с компанией, отмечавшей мальчишник, и отправились в самый популярный ночной клуб города Itaka.

Tõendus sellest, et mehed põikasid pidutsedes läbi Odessa kuulsaimast ööklubist. Foto: Alexander Gimanov

Именно происходившее в этом клубе и сыграло роковую роль. По данным издания, вместо кокаина молодые люди употребили амфетамин, ударную дозу алкоголя и неизвестные таблетки. О том, что происходило с ними этой ночью дальше, ничего не известно.

Полиция обнаружила тела Эйнара и Аллара, а также находившегося в тяжелом состоянии Калмера днем.

"В комнате погибших полицейские обнаружили несколько бутылок пива и шампанского, пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, купюру, скрученную в трубочку со следами этого вещества, и несколько пустых конвалют от лекарства, усиливающего потенцию. ”, — сообщает сайт vgorode.ua.