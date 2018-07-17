17.07.2018, 10:31

В номере погибших в Одессе эстонцев обнаружили бутылки, пакетик с белым веществом, трубочки из купюр и виагру

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Грете Пыллусте
Грете Пыллусте
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В номере погибших в Одессе эстонцев обнаружили бутылки, пакетик с белым веществом, трубочки из купюр и виагру
Viljandi meestele saatuslikuks kujunenud õhtu kogus tuure Odessa uhkeimas ööklubis Itaka.Foto: Alexander Gimanov

Близкие находившегося на отдыхе молодого человека позвонили ему, но услышали в трубке голос украинского полицейского, который сообщил, что двое мужчин из Вильянди найдены в отеле мертвыми, а третий еще жив, пишет Eesti Päevaleht.

По словам близкого друга Эйнара Кернера и Аллара Ханссона, для их окружении это стало настоящей бомбой. У близких не было никакой информации, кроме той, что была известна общественности. Обнародовать детали имеет право лишь полиция Украины.

По словам другого знакомого, молодые люди довольно часто употребляли различные запрещенные вещества. ”Вильянди — город маленький, здесь все все знают, — рассказал источник. — Я знал как Аллара, так и Эйнара — на вечеринках они употребляли кокаин. Скорее всего, им втюхали что-то под видом кокаина и это вещество их убило”.

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По данным источников, третий молодой человек — Калмер Кург — находится в больнице в коме. Официальных данных о его состоянии нет. Калмер и Аллар работали в фирме по обслуживанию воздушных тепловых насосов Artesania, Эйнар был продавцов в вильяндиском Decora.

Компания вылетела из Таллинна в Одессу рано утром 14 июля и уже к обеду была на месте. В 12:09 Эйнар написал на своей странице в Facebook, что находится вместе с Калмером Кургом и Алларом Ханссоном на пляже Аркадия и чувствует себя отлично.

Молодые люди остановились в расположенном на последних этажах прибрежной высотки отеле Hotel 21, который состоит из небольшого количества фешенебельных номеров. По словам других эстонцев, которые также находились в то время в Аркадии, парни из Вильяндимаа вели себя на пляже довольно вызывающе.

Hotel 21 asub pildil oleva hoone kõrgematel korrustel. Foto: Alexander Gimanov

Вечером того же дня молодые люди ушли ”в отрыв”. Они познакомились с компанией, отмечавшей мальчишник, и отправились в самый популярный ночной клуб города Itaka.

Tõendus sellest, et mehed põikasid pidutsedes läbi Odessa kuulsaimast ööklubist. Foto: Alexander Gimanov

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Именно происходившее в этом клубе и сыграло роковую роль. По данным издания, вместо кокаина молодые люди употребили амфетамин, ударную дозу алкоголя и неизвестные таблетки. О том, что происходило с ними этой ночью дальше, ничего не известно.

Полиция обнаружила тела Эйнара и Аллара, а также находившегося в тяжелом состоянии Калмера днем.

"В комнате погибших полицейские обнаружили несколько бутылок пива и шампанского, пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, купюру, скрученную в трубочку со следами этого вещества, и несколько пустых конвалют от лекарства, усиливающего потенцию. ”, — сообщает сайт vgorode.ua.

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