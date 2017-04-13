В ночь на воскресенье в Таллинн прибудет Благодатный огонь

В ночь с 15 на 16 апреля с 1:30 – 2:30 в Таллинн из иерусалимcкого Храма Гроба Господня прибудет Благодатный огонь.

В Вербное воскресенье в соборе Александра Невского митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий благословил Евгения Томберга на поездку в Иерусалим за Благодатным огнем.

Уже одиннадцатый раз с благословения митрополита Корнилия председатель совета некоммерческого объединения ”Русский Дом” Евгений Томберг отправляется за Благодатным огнем в Иерусалим в составе делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

Возглавят делегацию председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и представитель РПЦ епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Прибыв из Иерусалима с Благодатным огнем в Москву 15 апреля приблизительно в 22:50, Томберг специальным авиарейсом вылетит из Москвы в Таллинн. Прибытие в аэропорт Таллинна приблизительно в 1.30 — 2.30, затем Благодатный огонь будет доставлен в Кафедральный Собор Александра Невского и передан Митрополиту Корнилию во время пасхального богослужения.

Далее Благодатный огонь развезут по православным храмам Эстонии, а также в Пюхтицкий Успенский женский монастырь.