В ночь на четверг можно будет наблюдать самый яркий звездопад года

Метеорный поток Геминиды, один из красивейших метеорных потоков Северного полушария, достигнет максимума в ночь со среды на четверг, 14 декабря, сообщает ТАСС. Насладиться им можно и в Эстонии.

Наблюдать явление можно буждет вплоть до 17 декабря. Однако Ilmateenistus.ee прогнозирует в Эстонии облачность, в связи с чем явление может быть сложно увидеть невооруженным глазом.

Как отмечается в сообщении Московского планетария, на пике активности при хороших погодных условиях можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.

Свое название Геминиды получили от латинского названия созвездия Близнецы, в котором находится радиант потока — область, из которой визуально вылетают метеоры. Международная метеорная организация прогнозирует пик активности на 08:30 14 декабря, активность потока остается высокой в течение суток.

Астрономический журнал Sky&Telescope пишет, что для наблюдения Геминид не потребуется специального оборудования — самые яркие метеоры в хорошую погоду можно будет увидеть даже несмотря на световое загрязнение крупных городов. Лучше всего одеться теплее, найти темное место, дать глазам не менее 20 минут на адаптацию и смотреть в наиболее темный участок неба, искать на нем созвездие Близнецов не обязательно.

Геминиды — поток частиц, выброшенных астероидом 3200 Фаэтон, открытым в 1983 году (сам метеорный поток известен с 1862 года). Фаэтон — небольшой астероид диаметром около 5 км, который необычен тем, что на своей орбите подходит к Солнцу ближе любого другого известного астероида.

Сам астероид проходит точку максимального сближения с Землей в середине декабря, и его можно будет увидеть сразу после максимума Геминид в любительский телескоп среднего уровня.