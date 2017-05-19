В ”Ночь музеев” свои двери бесплатно откроют 200 учреждений по всей Эстонии

Завтра, 20 мая, состоится девятая по счету всеэстонская ”Ночь музеев”, которая на этот раз пройдет под названием ”Игры в ночи”.

В этом году в ”Ночь музеев” будут открыты более 200 мест, связанных с культурным наследием, что является рекордом для данного мероприятия — даже в течение вчерашнего вечера к программе ночи присоединились новые участники. На протяжении пяти часов для посетителей будут открыты многие популярные и менее известные музеи Эстонии, а также ряд познавательных центров, галерей, архивов, церквей, мыз, маяков и центров природы, то есть так или иначе связанные с культурой, просвещением, историей и памятью места и организации.

По словам координатора ”Ночи музеев” Лауры Киппер, радует, что количество участников программы с каждым годом растет, и у каждого ”ночного посетителя” есть возможность найти подходящее для него место с интересной программой: „На завтра обещают теплую солнечную погоду, так что ни что не должно помешать провести увлекательную и полную открытий ”Ночь музеев”, поскольку выбор мест для посещения больше, чем когда либо.”

К приему посетителей готовы все самые большие музеи Эстонии — программы Таллиннских и Тартуских музеев привлекут в ”Ночь музеев” десятки тысяч людей. В программе можно найти ежегодно участвующие популярные организации, такие как Эстонский музей сельского хозяйства в Юленурме, Общество любителей исторических автобусов, которое организут бесплатные поездки на своих исторических автобусах, стартующих с Таллиннского автовокзала, филиалы Художественного музея Эстонии, Летная гавань, Музей Тартуского университета и т.д.

В Тарту впервые открыты новые здания Эстонского Национального музея и Национального архива: на протяжении ”Ночи музеев” между ними будет курсировать автобус. В Нарве можно будет посетить Нарвский музей, который, казалось, не примет участия в ”Ночи музеев”, — и все же крепость и галерея будут открыты для посещения; к программе в Нарве присоединилась Александровкая церковь, где в начале каждого часа будут проводиться экскурсии.

В порядке исключения свои двери откроет здание вокзала в Тапа, которое на одну ночь оживят студенты Эстонской художественной академии, задаваясь вопросом, какими в будущем могли бы быть ворота в Тапа.

Учавствующие в ”Ночи музеев” музеи и другие организации будут открыты с 18 до 23 часов, в это время вход свободный. Планируя вечер стоит узнать, что будет происходить в конкретном музее: например, отмечающий свой день рождения в ”Ночь музеев” Тартуский Музей Игрушек закроет свои двери в 22 часа, чтобы маленькие посетители смогли вернуться домой не слишком поздно. Другие же места открыты дольше, например Крестьянский музей Вормси, Эстонский музей природы, Культурный котел. Более точную информацию о том, что и где происходит, можно найти на домашней странице ”Ночи музеев” www.muuseumioo.ee.

Тема мероприятия, объединяющего наибольшее количество музеев, связана с годом детской и молодежной культуры. С 2009 года ”Ночь музеев” совместно организуют эстонские музеи, Союз музеев Эстонии и ICOM Eesti. Более точную информацию о „Ночи музее” можно найти на сайте www.muuseumioo.ee и Facebook.