21.08.2018, 17:42

В Ночь древних огней в море около таллиннского пляжа Инглиранд зажгут костер


rus.delfi.ee
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Lõke
LõkeFoto: Anni Õnneleid

Управа района Кесклинн зажжет 25 августа во время ночи древних огней костер, находящийся в море около пляжа Инглиранд (недалеко от памятника Русалка).

25 августа пройдет уже ставшая традиционной ночь древних огней, когда с закатом по всей Эстонии у моря зажигаются тысячи костров. Чтобы отметить окончание лета и столетие Эстонской Республики, в качестве одного из звеньев цепочки огней в 20.38 будет зажжен костер на пляже Инглиранд (пляж Ангелов).

”Большой костер будет ровно в 20.38 зажжен на специальной конструкции в море. На пляже пришедших будет ждать небольшие костры в виде башен, играющие на хангах музыканты и зефирные конфеты. Этим вечером на пляж будет вести дорожка, украшенная свечами. Возьмите с собой хорошее настроение, корзинку для пикника, плед и приходите провести отличный летний вечер”, — призвал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, строительство улицы Рейди не помешают добраться до пляжа, так как на него можно будет попасть как со стороны автобусной остановки Поска, так и со стороны парковки у памятника Русалка.

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