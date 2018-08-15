В Ночь древних огней в честь юбилея ЭР по всей стране зажгутся костры

”Наши предки, жившие на берегах Балтийского моря еще тысячи лет назад, часто зажигали костры, чтобы подать знак своим соседям или морякам. Отдавая дань этой традиции, и в настоящее время тысячи людей ежегодно выходят на берег моря в последнюю субботу августа в 20.30, и отмечают Ночь древних огней”, — рассказал организатор мероприятия Майрольд Вайк.

В этот вечер можно зажечь свой костер в любом понравившемся месте на побережье, либо присоединиться к общественным мероприятиям, которые пройдут по всей Эстонии.

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет приглашает всех жителей Таллинна посетить костер на пляже Инглиранд (пляж Ангелов), расположенный неподалеку от памятника Русалка.

”В 20.38, на закате солнца, на специальной конструкции в воде разожгут большой костер, а на пляж будет вести дорожка, украшенная свечами. Берите с собой пледы, корзины для пикника и зефирные конфеты для приготовления на огне и наслаждайтесь древними огнями на пляже Инглиранд. Надеюсь, что после завершения работ на улице Рейди проведение этого праздника там станет доброй традицией”, — сказал Владимир Свет.

Старейшина также отметил, что строительные работы не помешают людям добраться до костра: подходы к пляжу открыты как со стороны автобусной остановки Поска, так и со стороны парковки у памятника Русалка.