15.08.2018, 21:20

В Ночь древних огней в честь юбилея ЭР по всей стране зажгутся костры

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rus.delfi.ee
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Lõke
LõkeFoto: Anni Õnneleid

Ночь древних огней, намеченная на 25 августа, станет завершающим событием Большой праздничной недели ЭР100. Организаторы призывают всех жителей Эстонии принять участие в мероприятии и зарегистрировать свой костер на специальной интерактивной карте.

”Наши предки, жившие на берегах Балтийского моря еще тысячи лет назад, часто зажигали костры, чтобы подать знак своим соседям или морякам. Отдавая дань этой традиции, и в настоящее время тысячи людей ежегодно выходят на берег моря в последнюю субботу августа в 20.30, и отмечают Ночь древних огней”, — рассказал организатор мероприятия Майрольд Вайк.

В этот вечер можно зажечь свой костер в любом понравившемся месте на побережье, либо присоединиться к общественным мероприятиям, которые пройдут по всей Эстонии.

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет приглашает всех жителей Таллинна посетить костер на пляже Инглиранд (пляж Ангелов), расположенный неподалеку от памятника Русалка.

”В 20.38, на закате солнца, на специальной конструкции в воде разожгут большой костер, а на пляж будет вести дорожка, украшенная свечами. Берите с собой пледы, корзины для пикника и зефирные конфеты для приготовления на огне и наслаждайтесь древними огнями на пляже Инглиранд. Надеюсь, что после завершения работ на улице Рейди проведение этого праздника там станет доброй традицией”, — сказал Владимир Свет.

Старейшина также отметил, что строительные работы не помешают людям добраться до костра: подходы к пляжу открыты как со стороны автобусной остановки Поска, так и со стороны парковки у памятника Русалка.

Отпраздновать Ночь древних огней можно будет и в столичном районе Ласнамяэ. Представитель НКО ”Ласнаидея” Мария Дерлыш сообщила, что объединение активных жителей Ласнамяэ внесет свой вклад в программу Ночи древних огней и в этот вечер устроит в парке Паэ просмотр исторической комедии абсурда ”Дружина” (2005).

”Мероприятие начнется в 20.30. Перед фильмом пройдет открытая дискуссия, а после показа зрители смогут лицезреть захватывающее огненное шоу от театра Kelfirius!”, — рассказала Мария Дерлыш.

Отметить свой костер на интерактивной карте или получить более подробную информацию о мероприятиях по всей Эстонии можно на сайте http://www.ancientlights.eu/ru

Большая праздничная неделя ЭР100 начнется 17 августа первым всеэстонским праздником поэзии в Раквере и завершится Ночью древних огней, которая осветит всё побережье 25 августа.

Организаторы убедительно просят не запускать в этот вечер горящие бумажные фонарики, поскольку они загрязняют природу и являются пожароопасными.

Tallinn Hockey weekend
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