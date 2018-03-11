11.03.2018, 12:15

В нескольких частях Таллинна отмечены случаи отравления собак разбросанной на улице едой с ядом

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rus.delfi.ee
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В нескольких частях Таллинна отмечены случаи отравления собак разбросанной на улице едой с ядом
Delfi lugeja

Внимательный читатель Delfi поделился с нами фотографией плаката, замеченного им в столице. Плакат предупреждает хозяев домашних животных о том, что кто-то намеренно разбрасывает на улицах Таллинна кусочки отравленной еды.

Также страница SOS loomaabi info в Facebook призывает людей быть внимательными. По их данным, за последние два месяца 6-7 раз поступали сообщения о подозрительных кусочках еды на улицах столицы, а также произошли два конкретных случая отравления собак таким образом — в Мустамяэ и Ыйсмяэ.

(Foto: SOS loomaabi info Facebook'i konto)
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