В небе Эстонии вновь можно будет увидеть истребители НАТО: тренировочные полеты союзников продолжаются

”Для обеспечения безопасности Эстонии в нашем воздушном пространстве необходимо в полном объеме выполнять задачи воздушного патрулирования НАТО, в которые входит также выполнение различных боевых упражнений, связанных с обеспечением неприкосновенности воздушных границ”, — сказал министр обороны Юри Луйк. По словам министра, только таким образом можно быть уверенными в том, что находящиеся в стране подразделения имеют достаточный уровень боеготовности для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства.

”Расследование конкретного происшествия на настоящий момент продолжается, и дать по нему более точные комментарии пока невозможно; с другой стороны, сейчас нет никаких оснований предполагать, что причиной происшествия стал порядок использования зон, выделенных для учебных полетов. Также происшествие не представляло опасности для гражданской авиации”, — добавил Луйк.