23.08.2018, 22:00

В небе Эстонии вновь можно будет увидеть истребители НАТО: тренировочные полеты союзников продолжаются

 (29)
rus.delfi.ee
EST
F-35 tankimine Euroopa kohal
F-35 tankimine Euroopa kohalFoto: Andres Putting

Министр обороны Юри Луйк решил восстановить с начала следующей недели, с 27 августа, расположенные в воздушном пространстве Эстонии учебные зоны, установленные для выполнения союзниками тренировочных полетов, сообщает Министерство обороны.

”Для обеспечения безопасности Эстонии в нашем воздушном пространстве необходимо в полном объеме выполнять задачи воздушного патрулирования НАТО, в которые входит также выполнение различных боевых упражнений, связанных с обеспечением неприкосновенности воздушных границ”, — сказал министр обороны Юри Луйк. По словам министра, только таким образом можно быть уверенными в том, что находящиеся в стране подразделения имеют достаточный уровень боеготовности для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства.

”Расследование конкретного происшествия на настоящий момент продолжается, и дать по нему более точные комментарии пока невозможно; с другой стороны, сейчас нет никаких оснований предполагать, что причиной происшествия стал порядок использования зон, выделенных для учебных полетов. Также происшествие не представляло опасности для гражданской авиации”, — добавил Луйк.

Испания начала собственное расследование обстоятельств, связанных с ошибочным пуском боевой ракеты испанским истребителем в воздушном пространстве Эстонии, имевшим место 7 августа. Со стороны Сил обороны Эстонии расследованием инцидента занимаются специалисты по безопасности полетов штаба Военно-воздушных сил. Рабочая группа экспертов по безопасности полетов от Министерства обороны и Министерства коммуникаций на всякий случай занимается пересмотром процедур и условий, связанных с установлением зон учебных полетов, несмотря на то, что недавнее происшествие не было обусловлено действующим порядком.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Следит ли зоркий глаз налоговой за трудовыми доходами уличных музыкантов?

23.08.2018
Недавно я провела журналистский эксперимент: играла в переходе на варгане. За час я заработала чуть более шести евро. И вот меня замучила совесть за не уплаченные с трудовых доходов налоги, и я решила поинтересоваться: как это сделать? Наблюдает ли налоговая за уличными музыкантами?
Подробнее




Посол РФ в Эстонии: требования стран Балтии о компенсации за "оккупацию" бесперспективны

23.08.2018
Вопрос о компенсации странам Балтии, в том числе Эстонии, за якобы имевшую место советскую оккупацию для России закрыт, сам термин неприемлем. Об этом заявил в четверг журналистам посол РФ в Эстонии Александр Петров в ходе видеомоста Москва — Таллин.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €