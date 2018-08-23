В небе Эстонии вновь можно будет увидеть истребители НАТО: тренировочные полеты союзников продолжаются

Министр обороны Юри Луйк решил восстановить с начала следующей недели, с 27 августа, расположенные в воздушном пространстве Эстонии учебные зоны, установленные для выполнения союзниками тренировочных полетов, сообщает Министерство обороны.
”Для обеспечения безопасности Эстонии в нашем воздушном пространстве необходимо в полном объеме выполнять задачи воздушного патрулирования НАТО, в которые входит также выполнение различных боевых упражнений, связанных с обеспечением неприкосновенности воздушных границ”, — сказал министр обороны Юри Луйк. По словам министра, только таким образом можно быть уверенными в том, что находящиеся в стране подразделения имеют достаточный уровень боеготовности для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства.
”Расследование конкретного происшествия на настоящий момент продолжается, и дать по нему более точные комментарии пока невозможно; с другой стороны, сейчас нет никаких оснований предполагать, что причиной происшествия стал порядок использования зон, выделенных для учебных полетов. Также происшествие не представляло опасности для гражданской авиации”, — добавил Луйк.
Испания начала собственное расследование обстоятельств, связанных с ошибочным пуском боевой ракеты испанским истребителем в воздушном пространстве Эстонии, имевшим место 7 августа. Со стороны Сил обороны Эстонии расследованием инцидента занимаются специалисты по безопасности полетов штаба Военно-воздушных сил. Рабочая группа экспертов по безопасности полетов от Министерства обороны и Министерства коммуникаций на всякий случай занимается пересмотром процедур и условий, связанных с установлением зон учебных полетов, несмотря на то, что недавнее происшествие не было обусловлено действующим порядком.