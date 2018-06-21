21.06.2018, 08:27

В Нарве и Таллинне откроются Дома эстонского языка. Где их откроют и почему их стоит посетить?

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rus.delfi.ee
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В Нарве и Таллинне откроются Дома эстонского языка. Где их откроют и почему их стоит посетить?
Foto: Integratsiooni sihtasutus

Хорошая новость — в Нарве и Таллинне появятся Дома эстонского языка, сообщает Фонд интеграции. Что же они из себя представляют?

Дома эстонского языка в Нарве и Таллинне представляют собой учрежденные при Фонде интеграции подразделения, цель которых состоит в расширении возможностей изучения эстонского языка и общения на нем, также в том, чтобы служить поддержкой людям, владеющим эстонским языком на разном уровне, придавать им смелости в использовании эстонского языка и помогать преодолевать языковой барьер. Благодаря этому в Эстонии укрепятся социальные связи и будет больше общения.

Деятельность Домов эстонского языка финансирует Министерство культуры.

Что станет лучше?

  • Качество — возможности изучения эстонского языка станут более разнообразными (курсы, языковые кафе, клубы, поддержка индивидуального обучения, помощь в письменном изложении на эстонском языке).
  • Количество — возможности изучения эстонского языка станут более доступными, а очереди уменьшатся благодаря увеличению количества учебных мест.
  • Если до настоящего времени бюджет Фонда интеграции на изучение языка составлял 1 млн. евро в год, т.е. был рассчитан на 1200-1300 учебных мест в год до 2019 года, то бюджет на домов эстонского языка составляет 2 млн. евро в год, что дает возможность освоения языка примерно для 2500 человек.
  • Большее разнообразие партнеров — мы надеемся, что на связь с домами эстонского языка выйдут работодатели, молодежные организации и др.
  • Среда — в домах эстонского языка будет создана среда общения на эстонском языке, позволяющая людям чувствовать себя свободно.
  • Мероприятия — дома эстонского языка будут сподвижниками и надежными партнерами для выдвигаемых обществом начинаний, помогающим людям чувствовать себя увереннее в эстонском обществе.

Руководители Домов эстонского языка

В феврале 2018 года Фонд интеграции объявил о проведении конкурса по поиску кандидатов на должности руководителей Домов эстонского языка. На нарвский конкурс было подано 15 и на таллиннский — 28 ходатайств. В Нарве были проведены собеседования с 5 кандидатами и в Таллинне — с 6.

ТОП

По результатам конкурса к руководству Нарвским домом эстонского языка приступит Алена Кордончук, а Таллиннским домом эстонского языка — Ольга Селищева. Руководители домов эстонского языка уже начали работать и перейдут на полную ставку с августа 2018 года.

Преподаватели и руководители проектов эстонского языка

Процесс найма приступающих к работе в Нарвском и Таллиннском домах эстонского языка преподавателей эстонского языка, а также принимаемых на работу руководителей проектов проходил с марта по июнь. Всего было подано 109 заявок на 25 рабочих мест. В результате было отобрано 5 преподавателей эстонского языка для Нарвы и 5 для Таллинна и, в общей сложности, 15 руководителей проектов, задача которых заключается в проведении в регионах деятельности, поддерживающей изучение эстонского языка.

Все 25 отобранных кандидатов приступят в августе к дополнительному обучению в Тартуском университете, а работать начнут осенью.

Фонд ведет тесное и плодотворное сотрудничество с Тартуским университетом. Учебные курсы начнутся в августе 2018 года.

Курсы:

1) 10 преподавателей эстонского языка (5 Нарва + 5 Таллинн)
2) 15 руководителей проектов по всей Эстонии
3) 25 работающих преподавателей эстонского языка

Местонахождение

Хотя переговоры пока еще продолжаются, но, по всей вероятности, Таллиннский дом эстонского языка будет находиться в Доме Европейского союза (Рявала, 4), а в Нарве — в здании бывшего завода ”Балтиец” (Линда, 2).

Связаться с Домами эстонского языка можно по номеру 800 9999 или по электронному адресу info@integratsiooniinfo.ee

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