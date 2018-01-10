В надежде и страхе. Как умирают пациенты таллиннского хосписа

В 2016 году в Эстонии умерло 15 392 человека, годом ранее 15 243. В 2014 году — 15 484. Эта цифра стабильна, но по мере старения населения, вероятно, будет постепенно увеличиваться, пишет Eesti Päevaleht.

Статья 96 Закона о семье гласит, что нуждающемуся в уходе человеку обязаны предоставлять содержание совершеннолетние родственники первой и второй степени родства по восходящей и снисходящей линии.

Эстония — единственная в ЕС страна, где хоспис-услуга не финансируется в качестве отдельной услуги на уровне государства. Возможность гуманного ухода из жизни с финансовой помощью Норвегии предлагает Таллиннская больница Диакония в своем хосписе на семь палат и 12 койко-мест, а также некоторые отдельные поставщики. Но этого мало.

Работающая в хосписе медсестра Анне Розенберг за восемь месяцев стала свидетельницей около тридцати смертей.

Она говорит, что пациенты здесь честны и открыты, даже в своем гневе. На них нет масок. Как правило, с Анне они хотят поговорить о душе, отношениях с близкими и совершенных в жизни ошибках. Часто рассказывают о детях, с которым нет близких отношений. По словам Анне, выговариваясь, они получают также же облечение, как при приеме обезболивающего.

”Если ты будешь брать эти истории с собой домой, то быстро перегоришь”, — говорит Анне. В Норвегии заведено полностью выговариваться раз в неделю. Но там и достаточно персонала: одна медсестра на двух пациентов. В Эстонии же нередко одна сестра занимается десятью умирающими.

Многие работники отделения работают в нем с момента его открытия 15 лет назад. Духовенство меняется, а работники остаются.