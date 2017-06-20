20.06.2017, 16:06

В начале июля Керсти Кальюлайд встретится с Трампом

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rus.delfi.ee
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Kindral Terras sai pagunid peale
Foto: Andres Putting

Как президент Эстонии Керсти Кальюлайд, так и президент США Дональд Трамп примут участие во встрече на высшем уровне в Варшаве 6-7 июля.

Специалист по связям с общественностью президентской канцелярии Маттиас Таммет сказал Delfi, что Кальюлайд по приглашению президента Польши 6-7 июля примет участие во встрече президентов стран Центральной и Восточной Европы, где буду обсуждать вопросы экономики, транспорта и энергетической политики.

В саммите будет участвовать и Трамп, который подчеркнул, что его визит призван подтвердить приверженность администрации США Европе и тесную связь, в особенности со странами данного региона. Кроме того, ожидаются президенты Австрии, Болгарии, Эстонии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Словении.

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