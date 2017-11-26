В начале декабря Кайтселийт проведет на Сааремаа учения "Ураган"

С 1 по 3 декабря Кайтселийт проведет на Сааремаа учения Orkaan ("Ураган"), в которых будут участвовать почти 600 человек, сообщило Министерство обороны.
На учения прибудут добровольцы Кайтселийта из Саареского, Пярнуского, Ляэнеского и Раплаского уездов, передает rus.err.ee. Также будет задействована пехотная группа Калевского батальона на бронемашинах PASI.
В ходе учений будут отрабатываться оборонительные и наступательные действия, а также совместные действия с Департаментом полиции и погранохраны.
Учения завершатся парадом в поселке Лейзи.
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