В музеях Таммсааре и Вильде состоится семейный день

Музеи Таммсааре и Вильде приглашают 24 февраля с 11 до 15 часов на семейный день ”Здесь дом” (”Siin on kodu”), по этому случаю музеи покажут архивные экспонаты, связанные с жизнью писателй. Гостям предложат угощение и возможность прокатиться на лошадях по улице Койдула, а также развлечения для детей.

Дома этих замечательных писателей являются жемчужинами культурного наследия Эстонии, отмечает Раэпресс.

Куратор Таллиннского литературного центра Кайри Тильга отметила, что Вильде и Таммсааре вели активную общественную жизнь как раз во время образования нашего государства. В их домах сохранились культура и история народа.

Экспонаты выставок будут интересны и взрослым, и детям. Ребят научат писать пером, мастерить, ориентироваться в доме Вильде. В музее Таммсааре можно будет ознакомиться с недавно открытой юбилейной выставкой. Здесь расскажут также об обычаях сервировки праздничного стола на протяжении лет.

В музеях также будут открыты небольшие кафе. Вход стоит 1 евро, дошкольникам — бесплатно. С полной программой можно ознакомиться на странице www.kirjanduskeskus.ee.