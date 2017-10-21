В музеях и библиотеках по всей Эстонии проходит детский и молодежный фестиваль ”Открытые игровые пространства”

Во время осенних каникул, с 21 октября по 5 ноября 2017, приглашаем все

семьи с детьми на детский и молодежный музейный фестиваль ”Avatud mänguväljad” (”Открытые игровые пространства”), пишет организатор фективаля НКО Elamusõppe labor.

Тема этого года — ”Понарошку или всерьез”. Что на выставках настоящее, а что нет, дети помладше смогут узнать в ходе игры. Для ребят постарше подход к раскрытию темы более философский.

Часть игр и мероприятий будет проходить на русском языке.

Участие по билету в музей, некоторые события — бесплатные. Благодаря сотрудничеству с Тартуским объединением защиты детей и социальными отделами Таллинна и Пярну, возможность посетить музеи во время фестиваля получили и малообеспеченные семьи.

По словам организатора ”Открытых игровых пространств” Елены Чекулаевой, фестиваль — это хороший повод для семей провести интересно и весело свободное время сообща. Благодаря подготовленным музеями игровым листам родителям с детьми будет исследовать музеи и помимо игры, рассуждать на разные необычные темы, что способствует сближению родителей и детей.

Координатор фестиваля в Тарту, музейный педагог Музея природы Тартуского университета Карин Пай считает, что еще одна цель проекта — вдохновить детей и подростков посещать музеи для того, чтобы они лично убедились в том, сколько всего увлекательного и познавательного предлагают музеи и чаще посещали бы выставки в будущем.

В мероприятии примет участие более 35 музеев по всей Эстонии. Специально для фестиваля музеи Таллинна, Тарту и Пярну составили новые тематические игровые листы с заданиями, при помощи которых можно ознакомиться с выставками в любое удобное для посетителей время. Игры разные по уровню сложности и рассчитаны на всех, начиная от маленьких детей, заканчивая подростками. Всего четыре уровня сложности: уровень I — для детей до 3 лет; уровень II — для детей 4-6 лет; уровень III — для детей 7-10 лет; уровень IV — для детей 11-14 лет.

В рамках параллельной программы фестиваля будут проходить мероприятия в Таллинне, Тарту, Хаапсалу и Палдиски. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.avatudfestival.ee.

В фестивале принимают участие музей Адамсона-Эрика, Эстонский центр детской литературы, Эстонский музей природы, Эстонский Морской музей, Эстонский национальный музей, Эстонский музей театра и музыки, Эстонский музей здравоохранения, Музей фотографии, Кадриоргский художественный музей, Детский музей Мииямилла в Каламая, Дом природы Пернова, детский отдел Пярнуской центральной библиотеки, Эстонский музей спорта и Олимпийских игр, Музей Пярну, Музей Таммсааре Таллиннского центра литературы, Таллинский городской музей, Таллинский русский музей, Музей природы и ботанический сад Тартуского Университета, Музей Тартуского Университета, Тартуская обсерватория, Музеи Хаапсалу и Ляэнемаа, Эстонский музей сельского хозяйства, Музей-ателье Амандуса Адамсона и др.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, программы Таллинна „Гражданский мир”, фонда Eesti Kultuurkapital, Управы части города Кесклинн и городской управы Пярну, Эстонского центра детской литературы и интернет-портала Lastejaam, а также при содействии AS Kaubamaja и OÜ ADM Interactive.