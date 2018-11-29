29.11.2018, 08:45

В музее оккупаций и свободы Vabamu открывается историческая выставка, созданная школьниками

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rus.delfi.ee
EST
В музее оккупаций и свободы Vabamu открывается историческая выставка, созданная школьниками
Foto: Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu

Сегодня, 29 ноября, в музее оккупаций и свободы Vabamu состоится открытие выставки ”Десять десятилетий в истории Эстонии”, которую создали сами школьники. Цель выставки — собрать вместе школьников с родным русским и эстонским языками, чтобы вместе посмотреть с разных точек зрения на новейшую историю Эстонии.

По словам исполнительного директора музея оккупаций и свободы Vabamu Мерилин Пийпуу, в последние годы музей держал руку на пульсе общества, предлагая выставки и программы по темам, которые помогут нам приблизиться к еще более справедливой и открытой Эстонии. ”Культура поддерживает интеграцию. Совместная деятельность позволяет людям разного происхождения устанавливать нужные контакты и создавать новые отношения. Это в свою очередь повышает желание активно участвовать в жизни общества”, сказала Пийпуу.

Выставка ”Десять десятилетий в истории Эстонии” расскажет о важных событиях, которые произошли в Эстонии за 100 лет. Молодые люди, собравшие выставку, выяснили, какие темы из истории Эстонии больше всего интересуют их самих и их сверстников. Передвижная выставка музея оккупаций и свободы Vabamu, посвященная 100-летию Эстонской Республики, является результатом интеграционного проекта. Проект длился четыре дня, и в течение этого времени помимо исторических тем молодые люди обсудили также вопросы авторского права, курирования выставки и поиска информации. Вместе были составлены тексты для выставки и выбраны подходящие иллюстрации.

Учитель Таллиннской еврейской школы и Таллиннской кесклиннаской русской гимназии Дмитрий Рыбаков считает, что в интеграционном проекте важна именно эффективность обучения, потому что она намного выше, чем провести обучение вне класса. ”Среда музея как будто создана для этого: ученики открыли для себя в истории Эстонии что-то новое и постарались побольше узнать об этом. Проект познакомил учеников с различными эстоноязычными источниками, помог создать необходимые мысленные связи с историческими объектами и людьми из истории Эстонии, а также послужил методическим примером для учителей”, сказал Рыбаков.

По оценке руководителя направления языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яны Тонди, молодые люди, которые приняли участие в проекте, подробно ознакомились с культурным контекстом Эстонии: изучали страну, историю, культуру и язык, получили новые знания и нашли новых друзей. Несомненно, совместное общение и дискуссии на сложные темы помогли улучшить знание эстонского языка среди русскоязычных молодых людей, и, с другой стороны, дали эстоноязычным школьникам возможность учить русский язык.

В проекте приняли участие и выставку составили ученики Таллиннской еврейской школы, Таллиннской немецкой гимназии, Таллиннской кесклиннаской русской гимназии, Таллиннской гуманитарной гимназии, Таллиннской гимназии Куристику, Таллиннской мустамяэской гуманитарной гимназии, Кейлаской школы, Таллиннской гимназии Пельгулинна, а также ученики Ласнамяэской гимназии. После экспозиции в Vabamu выставка будет представлена в различных школах Эстонии. Проект поддерживает Фонд интеграции и Министерство культуры.

Открытие выставки состоится сегодня в 15 часов в музее оккупаций и свободы Vabamu. На открытии выступит русской-эстонская хип-хоп группа Catapulta.

Вход на открытие выставки бесплатный.

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