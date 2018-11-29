В музее оккупаций и свободы Vabamu открывается историческая выставка, созданная школьниками

Учитель Таллиннской еврейской школы и Таллиннской кесклиннаской русской гимназии Дмитрий Рыбаков считает, что в интеграционном проекте важна именно эффективность обучения, потому что она намного выше, чем провести обучение вне класса. ”Среда музея как будто создана для этого: ученики открыли для себя в истории Эстонии что-то новое и постарались побольше узнать об этом. Проект познакомил учеников с различными эстоноязычными источниками, помог создать необходимые мысленные связи с историческими объектами и людьми из истории Эстонии, а также послужил методическим примером для учителей”, сказал Рыбаков.

По оценке руководителя направления языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яны Тонди, молодые люди, которые приняли участие в проекте, подробно ознакомились с культурным контекстом Эстонии: изучали страну, историю, культуру и язык, получили новые знания и нашли новых друзей. Несомненно, совместное общение и дискуссии на сложные темы помогли улучшить знание эстонского языка среди русскоязычных молодых людей, и, с другой стороны, дали эстоноязычным школьникам возможность учить русский язык.

В проекте приняли участие и выставку составили ученики Таллиннской еврейской школы, Таллиннской немецкой гимназии, Таллиннской кесклиннаской русской гимназии, Таллиннской гуманитарной гимназии, Таллиннской гимназии Куристику, Таллиннской мустамяэской гуманитарной гимназии, Кейлаской школы, Таллиннской гимназии Пельгулинна, а также ученики Ласнамяэской гимназии. После экспозиции в Vabamu выставка будет представлена в различных школах Эстонии. Проект поддерживает Фонд интеграции и Министерство культуры.

Открытие выставки состоится сегодня в 15 часов в музее оккупаций и свободы Vabamu. На открытии выступит русской-эстонская хип-хоп группа Catapulta.

Вход на открытие выставки бесплатный.