В мустамяэском парке Лепистику начались работы

Вчера, 22 августа, в Мустамяэ, начались работы по приведению парка Лепистику в порядок. В ходе них Таллиннский департамент окружающей среды приведет в должный вид дорожки, мостки и лавки.

В дальнейшем будет осуществлен ремонт парковых дорожек, по мере необходимости будут установлены бордюры, сообщает Раэпресс.

”Чтобы придать парку Лепистику ухоженный вид, необходимо также поставить скамейки в одном стиле, урны, — отметил и. о. мэра города Таави Аас.

Кроме того, у мостиков в парке появятся армированные бетонные ограждения. Одной из самых серьезных работ станет ремонт труб и установка водосточного желоба. Работы продлятся до 15 сентября.