В Мустамяэ заложили новый спорткомплекс с бассейном и боулингом

Во вторник в таллиннском районе Мустамяэ состоялась закладка краеугольного камня спорткомплекса с общественной баней и полноразмерным плавательным бассейном.

Новый спорткомплекс будет построен по адресу Академия, 30, сообщила во вторник, 29 августа, пресс-служба столичной мэрии.

"В Мустамяэ живут уже около 70 000 человек, это второй по численности населения район города, но до сих пор здесь не было ни своего плавательного бассейна, ни хорошей бани, ни современного спортивного центра", — сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк.

Завершение строительства трехэтажного центра с одним подземным этажом планируется к концу 2018 года. Проект предусматривает бассейн, банный комплекс, тренажерные залы, помещения для групповых тренировок, игр с мячом, гимнастики, спортивных танцев и боулинга.

Оператором центра станет фирма Spa Tours, которая в настоящее время управляет Viimsi Spa, Grand Rose Spa и Meresuu Spa.