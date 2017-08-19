В Мустамяэ реализуются сразу несколько важных инфраструктурных проектов

Этим летом в Мустамяэ шло активное строительство ряда важных для горожан объектов, часть из которых вышла на финишную прямую, сообщает управа района.

В начале следующего года состоится открытие церкви, строительство которой полным ходом идет в районе улицы Кийли, а уже в октябре этого года завершится масштабная реконструкция дороги, ведущей как к самой церкви, так и к большому жилому массиву рядом с ней.

Как сообщила старейшина Мустамяэ Хелле Калда, здание церкви спроектировано таким образом, чтобы выполнять целый ряд социальных функций.

”Там будут проводиться различные мероприятия, концерты, начнут работу кружки творчества и центр поддержки молодежи. Надеемся, что церковь станет сердцем Мустамяэ!” — отметила Хелле Калда.

Вторым важным инфраструктурным объектом станет спортивный комплекс с бассейном, СПА и баней, который сейчас строится по адресу Акадеэмиа теэ, 30. Завершение работ запланировано на ноябрь следующего года.

В рамках строительства решается также вопрос ремонта подъездных дорог и организации парковки в квартале. Общий объем запланированных инвестиций превышает 11 миллионов евро.

За лето сделан большой шаг в вопросе строительства нового культурного центра Kaja, о необходимости которого жители Мустамяэ говорят уже давно. До сих пор во втором по величине районе Таллинна не было современного культурного центра, где проходили бы мероприятия самого разного формата и масштаба.

Чтобы учесть все требования и пожелания жителей района была проведена кропотливая проектировочная работа, и в начале следующего года начнется строительство нового культурного центра с залом на 300 сидячих мест. Проектом предусмотрены все условия для работы десятков кружков и студий и возможность реализации творческих идей людей всех возрастов.