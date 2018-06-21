21.06.2018, 21:11

В Мустамяэ планируется новый социальный центр

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rus.delfi.ee
EST
Mustamäe
Foto: Andres Putting

На месте нынешнего здания Мустамяэской районной управы в ближайшие годы вырастут большой социальный центр и жилые дома с сотней муниципальных и социальных квартир, сообщает Раэпресс.

"Разрабатываемая детальная планировка участка по улице Таммсааре, 135, — рассказывает вице-мэр Таллинна Эха Вырк, — позволит создать на этом участке в 0,72 га большой социальный центр и два 6-8-этажных жилых дома, вместо нынешнего трехэтажного административного здания, гаража и автостоянки. И все это — благодаря строительству на месте бывшего кинотеатра "Кая", построенного еще в 60-е годы прошлого века, собственно говоря, первого в районе культурного, а также административного центра".

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