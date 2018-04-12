В Мустамяэ начался широкомасштабный ремонт дорог

12 апреля возобновились работы в окрестностях будущего Центра досуга и спорта Мустамяэ по адресу Академия теэ, 30. В четверг, 19 апреля, на улице Мустамяэ начнется создание проездов к домам №№ 161-171. Во время работ доступ к ним возможен со стороны улицы Таммсааре.

Помимо создания проездов, будут приведены в порядок автостоянки — на них появятся 15 дополнительных мест, упорядочены будут и пешеходные дорожки. Общая стоимость работ — 68 500 евро. Закончены они будут к 30 мая, сообщает Раэпресс.

Участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками.

У жителей Мустамяэ есть повод для радости — в этом году в порядок будет приведено гораздо больше дорог и улиц, нежели в предыдущих. Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс подтверждает, что все проекты утверждены, улицы и дороги, нуждающиеся в ремонте отмечены, местных жителей будут информировать в рабочем порядке о текущих изменениях в движении.

"На Академия теэ ведутся серьёзные работы. Новое дорожное полотно получат отрезки дорог между домами Академия теэ, 50а-Вильде теэ, 121е. Помимо дорог, будут построены новые тротуары. Общая стоимость работ — 720 000 евро. Подрядчик — TREF Nord AS, проект составил Infragate Eesti AS", — сказал Лаури Лаатс.