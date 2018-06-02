В Мустамяэ на месте центра "Кая" начинается строительство современного общественного и культурного центра

В пятницу в 11 часов состоялась закладка краеугольного камня нового Мустамяэского общественного и культурного центра на улице Вильде, 118, на месте бывшего кинотеатра "Кая", где расположится и районная управа.

Здание должно быть готово к следующей весне. Оно будет варьироваться по высоте — от 2 до 4 этажей и иметь 4 тысячи кв.м помещений. Среди них зал на 300 мест подсобные помещения, склад декораций, а также офисные помещения, помещения для репетиций кружков и оркестров, гардеробы, Предусмотрен здесь и детский уголок. Общая стоимость сооружения — 8,3 миллиона евро, пишет Раэпресс.