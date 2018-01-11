11.01.2018, 09:00

В Мустамяэ 25 января пройдет "Правовая аптека"

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rus.delfi.ee
EST
Intervjuu Urmas Reinsaluga
Pilt on illustreerivFoto: Ester Vaitmaa

В четверг, 25 января, с 10 до 14 часов в Мустамяэском культурном центре "Кая" (ул. Вильде, 118) будет давать бесплатные консультации "Правовая аптека".

Консультации можно будет получить по вопросам семейного права, востребования алиментов, наследственного права, нотариальных сделок, закона о трудовом договоре, решения трудовых споров, проблематике квартирных товариществ и жалоб на действия КТ, защиты потребителя и спорам в этой области, налогового права, обращения в суд, общения с местными самоуправлениями и государственными учреждениями, оформления документов, договорного и обязательственного права. Консультировать будут высококвалифицированные присяжные адвокаты, нотариусы, юристы и юрисконсульты, сообщает Раэпресс.

Консультирование ведется как на эстонском, так и русском языке. Клиенты обслуживаются в порядке живой очереди без предварительной регистрации.

Организатор "Правовой аптеки" — Союз юристов Эстонии. К центру "Кая" можно доехать автобусами линий 9, 20, 20A, 24, 24A, 25 и 36, а также троллейбусами линий 1 и 5, остановка Кая.

Более подробная информация на сайте Союза юристов www.juristideliit.ee и по телефонам 6313002 и 6314466, а также на страничке Союза в Фейсбуке.

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