28.10.2018, 12:50

В Москве заочно арестован скрывающийся в Эстонии сооснователь хакерской группы "Шалтай-Болтай"

 (15)
NEWSru.com
EST 1
Häkker
HäkkerFoto: Argo Ingver

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации.

"Постановлением суда в отношении Глазастикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, который будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ ", — сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Глазастикову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

При этом уже около двух лет известно, что Александр Глазастиков находится в Эстонии.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных. Лидер хакерской группы Владимир Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис), был арестован в ноябре 2016 года.

Чуть позже арестовали еще двоих членов группы — Константина Теплякова и Александра Филинова. Их Мосгорсуд 6 сентября 2017 года признал виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений. Обоим было назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием Аникеев 6 июля прошлого года был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Позже апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала приговор законным.

6 августа этого года стало известно, что Аникеев вышел на свободу.

Потерпевшими по делу Аникеева были признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма".

Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики президента РФ Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

По данным источника "Интерфакса", еще несколько хакеров, которые, предположительно, входили в группу "Шалтай-Болтай", числятся в розыске.

На допросах Аникеев говорил, что он с сообщниками не только торговал взломанными переписками, но и вносил в них изменения. Причем фальсификации совершались как Аникеевым, так и Глазастиковым. Сам Владимир Аникеев объяснил это желанием "привлечь дополнительное внимание" и "искусственно завысить цену" украденных электронных писем. Часть взломанной переписки публиковалась для продажи на сайте международной биржи секретной информации.

Аникеев сообщил, что "переписка Тимаковой" почти из 500 сообщений, датируемых 2004-2015 годами, была выкуплена через неделю после публикации анонса, 30 января 2015 года, "неустановленным лицом" за 150 биткоинов (на тот момент 2,4 млн рублей).

По оценке Глазастикова, которую приводило эстонское информагентство rus.DELFI, с 2014 года группировка "Шалтай-Болтай" заработала суммарно около двух миллионов долларов.

ТОП

Аникеев отрицал контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицал, что шантажировал людей, у которых группа взламывала почту.

По данным неофициальных источников, причиной ареста хакеров стала утечка переписки помощника президента РФ Владислава Суркова. Согласно другой версии, аресты якобы связаны с размещением кибермошенниками на электронной бирже переписки сотрудников Министерства обороны в 2015 году. Это "задело" главу ведомства Сергея Шойгу, и после этого власти объявили на хакеров охоту.

Также ранее выдвигалась версия, что с "Шалтаем-Болтаем" был связан начальник 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов, который стал фигурантом другого уголовного дела о госизмене. По версии следователей, Михайлов вместе со своим подчиненным Дмитрием Докучаевым, используя служебное положение и свои возможности как сотрудников ЦИБ, получали доступ к различного рода информации. Ее они за вознаграждение передавали Руслану Стоянову (на момент ареста работал в "Лаборатории Касперского") и сотруднику еще одной компании, занимающейся проблемой компьютерной безопасности. Те переправляли сведения, полученные от Михайлова и Докучаева, знакомым за рубежом, которые тесно сотрудничали с иностранными спецслужбами.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГРАФИК: Рейтинг ETV+ остается стабильно низким, зрителей привлекают лишь футбольные матчи

28.10.2018
Канал ETV+ впервые начал вещание три года назад — в октябре 2015 года. Все это время число зрителей канала оставалось стабильно на уровне менее одного процента. Единственным исключением являются серьезные футбольные матчи, которые транслировал ETV+.
Подробнее

ФОТО DELFI: На площади Вабадузе такси сбило пешехода-иностранца

28.10.2018
Ночью в 00:21 поступило сообщение, что около перекрестка на площади Вабадузе в центе Таллинна произошло ДТП. Согласно показанию свидетеля, 40-летний мужчина переходил дорогу на красный свет и попал под машину.
Подробнее


В Москве заочно арестован скрывающийся в Эстонии сооснователь хакерской группы "Шалтай-Болтай"

28.10.2018
Лефортовский районный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации.
Подробнее

В Евросоюзе, возможно, в последний раз перевели часы на зимнее время

28.10.2018
Страны Европейского Союза в ночь на воскресенье, 28 октября, возможно, в последний раз перевели стрелки часов на один час назад. По всей видимости, в будущем в европейских странах будет действовать летнее время.
Подробнее

Серьезная проблема: в Эстонии плохо развито диагностирование вызванных работой болезней

28.10.2018
В Эстонии диагностирование профессиональных заболеваний и болезней, обусловленных работой, развито довольно скромно. Аналогичные европейские показатели дают понять, что проблема является серьезной.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
125,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052003
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107402002
167,40 €
100,44 €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
132,30 €

ФОТО: Ночью по всей Эстонии бушевал шторм, более 9600 домохозяйств остались без электричества

28.10.2018
В ночь с субботы на воскресенье над территорией Эстонии дул штормовой ветер, достигавший на берегу 29 м/с. В итоге во многих местах ветер повалил деревья и дорожные знаки, а также оставил более 9600 домохозяйств без электроэнергии.
Подробнее

ФОТО: Сегодня "Йокерит" в Таллинне сыграет с командой российского миллиардера, а гостем на матче будет легенда хоккея Теэму Селянне

28.10.2018
В поединке регулярного чемпионата КХЛ финский "Йокерит" сыграет в ледовом холле "Тондираба" с череповецкой "Северсталью" (начало в 15:00). На матче будет особенный гость из Финляндии — легенда хоккея Теэму Селянне, чья карьера началась как раз в "Йокерит" в 1989 году.
Подробнее


Трамп заявил о желании России получать экономическую помощь от США

28.10.2018
Россия хочет получить от США помощь после достигнутых американской экономикой успехов, заявил президент Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Иллинойс. Об этом пишет РБК.
Подробнее

В WhatsApp вот-вот появится "функция года" с которой жизнь заиграет новыми красками

28.10.2018
Мессенджер WhatsApp принадлежащий социальной сети Facebook, в ближайшее время избавиться от весомого недостатка в глазах пользователей, отдающих предпочтение Telegram или некоторым другим аналогам. Очередное обновление приложения принесет возможность обмениваться стикерами.
Подробнее


Живите богато: 13 идей, как придать вашей кухне более дорогой вид

28.10.2018
Оформление кухни не менее важно, чем других комнат в вашем доме. Полностью изменить ее интерьер может влететь в копеечку. Но есть несколько дизайнерских приемов, как получить кухню вашей мечты и не подорвать семейный бюджет. Об этом рассказывает Reader’s Digest.
Подробнее