В Москве заочно арестован скрывающийся в Эстонии сооснователь хакерской группы "Шалтай-Болтай"

"Постановлением суда в отношении Глазастикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, который будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ ", — сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Глазастикову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

При этом уже около двух лет известно, что Александр Глазастиков находится в Эстонии.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных. Лидер хакерской группы Владимир Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис), был арестован в ноябре 2016 года.

Чуть позже арестовали еще двоих членов группы — Константина Теплякова и Александра Филинова. Их Мосгорсуд 6 сентября 2017 года признал виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений. Обоим было назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием Аникеев 6 июля прошлого года был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Позже апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала приговор законным.

6 августа этого года стало известно, что Аникеев вышел на свободу.