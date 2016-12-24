Полиция без объяснения причин отменила концерт эстонско-финской панк-группы Hot Kommunist в Москве. Об этом Открытой России сообщил организатор концерта Денис Алексеев.

За час до концерта организаторам позвонили из местного отделения полиции и сообщили, что концерт придется отменить. На вопросы организаторов о причинах отмены мероприятия участковый сбивчиво ответил, что это указание ”сверху” — то ли от ФСБ, то ли от Центра ”Э”, — сам сотрудник полиции не смог ответить на вопрос более конкретно.

Организаторами концерта было принято решение не проводить концерт, чтобы не подвергать опасности зрителей и музыкантов выступающих групп.

Сам организатор шоу не до конца понимает, что могло послужить причиной для недовольства правоохранителей.

”Возможно, причиной отмены концерта может быть название нашего тура. Он называется Russophobia. Но у этого слова есть как минимум три смысла. Во-первых, так называют всех несогласных с официальной политикой государства. Во-вторых, я часто бываю в других странах, и, когда возвращаюсь, вижу лица людей, испуганных и замученных людей. А в-третьих, мы не можем отрицать, что в зарубежных странах нас, русских, боятся. Отсюда и название тура”, — рассказал Алексеев.

Также он выразил свое недоумение на тему нежелательности выступлений подобных групп.

”Люди ездят и играют музыку, они не получают денег за свои выступления, это полный DIY (сделай сам)”, — добавил организатор.

Алексеев сообщил, что несмотря на отмену концерта, он и дальше будет заниматься организацией мероприятий с участием иностранных и отечественных групп, в том числе и в Москве.