09.08.2018, 12:30

В момент случайного запуска ракеты в Таллинн летел самолет airBaltic. Им ничего не сказали. Почему?

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rus.DELFI.lv
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Lennukid Tallinna Lennujaamas
Lennukid Tallinna LennujaamasFoto: Eero Vabamägi

В то время, когда находящийся в Эстонии испанский истребитель случайно выпустил ракету, из Риги в Таллин направлялся пассажирский самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Об этом сообщает передача LNT Ziņas.

Хотя инцидент с ракетой испанского истребителя не подверг опасности ни одно воздушное судно, в компании airBaltic критически заметили, что информацию об этой нештатной ситуации они получили с опозданием.

"До нас информация действительно дошла позже, чем случился этот факт", — сказал руководитель службы центра оперативного руководства airBaltic Эдгарс Аболиньш.

"На мой взгляд, это неправильная практика. Насколько на это могут повлиять ответственные органы, не смогу сказать. Но ведь вместо ракеты может быть что угодно", — сказал Аболиньш. На вопрос, можно ли считать счастливым совпадением то, что ракета летела не в направлении самолета airBaltic, он ответил утвердительно: "Всегда хочется думать позитивнее".

7 августа пассажирский самолет airBaltic вылетел из международного аэропорта "Рига" в Таллин в 15.30. А через 14 минут на юго-западе Эстонии во время военных учений испанский истребитель Eurofighter случайно выпустил ракету. В это время самолет airBaltic продолжал полет в Таллин, где успешно приземлился. Об инциденте с ракетой в авиакомпании узнали гораздо позже: эстонская служба Авиасообщений о случайном запуске ракеты была проинформирована в 18.03 по электронной почте.

Как сообщают эстонские должностные лица, когда ракета выстрелила, самолет airBaltic рейсом Рига — Таллин находился над Рижским заливом около Царникавы. А ракета полетела в противоположном направлении — к северу от Тарту.

Летательные аппараты в зоне выстрелившей ракеты находились значительно выше зоны военных учений, которая была закрыта для гражданского сообщения, отмечают в эстонской службе Авиасообщения.

А в Министерстве обороны Латвии пояснили, что ракета не подвергала опасности гражданские воздушные суда. "Как я понимаю, закрытая зона была ниже. И, соответственно, ракеты не могли подбить пассажирские самолеты", — сказал госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс. При этом он добавил, что этот инцидент — нештатный случай, произошедший впервые за 15 лет проведения миссии НАТО по патрулированию.

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В то время, когда находящийся в Эстонии испанский истребитель случайно выпустил ракету, из Риги в Таллин направлялся пассажирский самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Об этом сообщает передача LNT Ziņas.
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