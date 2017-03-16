В Министерстве культуры ознакомились с экспертизой о сохранности церкви Нигулисте

Представители Министерства культуры, Министерства финансов и города Таллинн встретились 16 марта в Министерстве культуры, чтобы обсудить вопрос собственности Нигулисте после того, как была завершена заказанная городской управой Таллинна экспертиза сохранности. Министерство культуры по-прежнему считает, что филиал Эстонского художественного музея, музей-концертный зал Нигулисте должен остаться в общественном пользовании.

Экспертиза выявила, что здание сохранилось в объеме 35%. Решение в вопросе о собственности здания должно принять правительство, но облеченный правом субъект имеет требовать возвращения или возмещения стоимости недвижимости, если от первоначального здания осталось не менее 20%.

Вице-канцлер Министерства культуры по культурным ценностям Тарви Ситс подтвердил важность составленной экспертизы для того, чтобы двигаться дальше. "Позиция Министерства культуры не изменилась. Церковь Нигулисте является важным культурным объектом, который должен остаться в общественном пользовании", - подтвердил Ситс. Он добавил, что в ближайшее время на встречу будут приглашены представители Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) для обсуждения дальнейших действий. "Имеется несколько вариантов, которые следует обсудить, - участие ЭЕЛЦ на праве меньшинства в здании, которому сопутствуют расходы на содержание, или возмещение", - сказал Ситс.

Музей-концертный зал Нигулисте находится в пользовании фонда Эстонского художественного музея. Там экспонируется церковное искусство и архитектура, а также выставляются, изучаются и сохраняются самые ценные коллекции церковного искусства, например, главный алтарь Хермана Роде, "Танец смерти" Бернта Нотке, а также Алтарь страстей (алтарь Антония). В то же время Нигулисте является одним из самых престижных концертных залов в Эстонии, где за год проходит сотни крупных и небольших концертов.

Церковь Нигулисте значительно пострадала при пожаре и последующих обрушениях, возникших в результате мартовской бомбардировки 1944 г. Здание было открыто как музей в 1984 году с учетом особых требований и потребностей музея.