В марте в Таллинне было выдано 520 похоронных пособий

За первые три месяца года Таллинский департамент ЗАГС зарегистрировал 1367 смертей, в том числе 520 таллиннцев умерли в марте.

"Мы понимаем, что 250 евро пособия далеко не покрывают все расходы на похороны, организация которых и сложна, и дорога. Но, тем не менее, это — хоть какая-то помощь в трудный момент”, — сказал вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.

В Таллинне пособие на похороны выплачивается с середины февраля людям, которые организуют похороны человека, чьим последним местом жительства, по данным Регистра народонаселения, был Таллинн. О пособии можно ходатайствовать в течение трех месяцев. Ходатайство следует представлять — желательно одновременно с регистрацией смерти — в департамент ЗАГС или в электронном виде по адресу: https://taotlen.tallinn.ee/.