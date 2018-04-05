05.04.2018, 09:40

В марте в Таллинне было выдано 520 похоронных пособий


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Hingedepäev Tartus
Hingedepäev TartusFoto: Argo Ingver

За первые три месяца года Таллинский департамент ЗАГС зарегистрировал 1367 смертей, в том числе 520 таллиннцев умерли в марте.

"Мы понимаем, что 250 евро пособия далеко не покрывают все расходы на похороны, организация которых и сложна, и дорога. Но, тем не менее, это — хоть какая-то помощь в трудный момент”, — сказал вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.

В Таллинне пособие на похороны выплачивается с середины февраля людям, которые организуют похороны человека, чьим последним местом жительства, по данным Регистра народонаселения, был Таллинн. О пособии можно ходатайствовать в течение трех месяцев. Ходатайство следует представлять — желательно одновременно с регистрацией смерти — в департамент ЗАГС или в электронном виде по адресу: https://taotlen.tallinn.ee/.

Ходатайство может также быть представлено в отдел социального обеспечения управы района, где жил покойный, дигитально — с электронном подписью, или лично. Если ходатай не является родственником умершего или его место жительства не совпадает с последним местом жительства покойного, в ходатайстве надо указать, какое отношение имеет ходатай к умершему. Пособие выплачивается в течение 10 рабочих дней после должного представления ходатайства и соответствующих документов. Ходатай не обязательно должен быть жителем Таллинна.

Пособие перечисляется на счет в имеющем разрешение на деятельность в Эстонии кредитном учреждении, а в отдельных случаях — и на другие банковские счета в пределах ЕС.

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