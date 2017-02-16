В марте будет назван лучший продукт года

Союз пищевой промышленности Эстонии вновь объявил конкурс на лучший продукт питания, который в этом году пройдет в 23-й раз. На XI годовой конференции Cоюза победитель конкурса будет удостоен золотого знака ”Лучший продукт питания Эстонии — 2017”.

По словам руководителя Союза Сирье Потисепп, 2016 год оказался невероятно интересным с точки зрения новинок. ”Мы видим, что наряду со вкусом и качеством продуктов все более важную роль начинает играть их натуральность, наличие полезных для здоровья компонентов, а также удобство потребления и простота в приготовлении. Разработка новинок стала по-настоящему творческим процессом, а производители продуктов питания теперь выступают своего рода дизайнерами”, — отметила Потисепп.

Потисепп напомнила, что представители всех отраслей пищевой промышленности до конца февраля могут представить на конкурс свои лучшие новинки, выпущенные на рынок в 2016 году. 15-16 марта в процессе оценивания кандидатов на получение серебряного знака среди участников конкурса будут определены победители в каждой категории.

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Кроме того, в этом году уже в десятый раз пройдет конкурс новинок, произведенных региональными малыми предприятиями, по результатам которого будут объявлены лучшие продукты, изготовленные малыми предприятиями Северной, Южной и Западной Эстонии, а также Вируских уездов. Комиссия по оценке продукции малых предприятий соберется в Тартуском центре профессионального образования 21 марта.

Помимо оценочной комиссии конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии — 2017”, своих фаворитов определит жюри поваров, жюри торговых организаций, жюри ученых пищевой промышленности и жюри представителей СМИ. По результатам народного голосования также будет объявлен лауреат звания ”Народный любимец”.

”Теперь уже доброй традицией нашего конкурса стал созыв еще одного специального жюри. В прошлом году мы созвали жюри, состоящее из топ-менеджеров Эстонии, и своим решением оно удостоило звания ”Фаворита топ-менеджеров” манговый сорбет Mango Smuutike, произведенный компанией Balbiino. Нынешнее жюри обещает стать самым креативным за все годы существования конкурса. Мы объявим специальное жюри и его состав в начале марта”, — пообещала Потисепп.

Оценочная комиссия в рамках основного конкурса, чьей работой руководит профессор медицинской биохимии медицинского факультета Тартуского университета, доктор медицины Михкель Зильмер, соберется в марте и апреле в Таллиннской школе обслуживания. Победители конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии — 2017” будут объявлены на годовой конференции Союза пищевой промышленности Эстонии, которая состоится 26 апреля.

В 2016 году на конкурс ”Лучший продукт питания Эстонии” было представлено 190 изделий, среди которых звания ”Лучший продукт питания Эстонии — 2016” был удостоен сорбет Mango Smuutike от компании Balbiino.