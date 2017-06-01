01.06.2017, 21:15

В мае в Таллинне появились на свет 502 малышей

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rus.delfi.ee
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PELGULINNA SÜNNITUSMAJA
PELGULINNA SÜNNITUSMAJAFoto: Annika Haas

Таллинский ЗАГС зарегистрировал в мае 502 новорожденных таллиннцев и 435 смертей, передает Раэпресс.

Это значит, что естественный прирост населения в Таллинне был положительным и составил 67 человек. В апреле это соотношение было так же положительным — 391 и 355, а за первые пять месяцев года — 2087 и 2104, т.е. с небольшим превышением числа смертей.

В минувшем году превышение числа новорожденных над умершими составляло почти 16% — 5259 против 4541.

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