22.04.2017, 10:19

В мае начнется строительство развязки в Хааберсти

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rus.delfi.ee
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Ülekäigurada.Haabersti ring
Ülekäigurada.Haabersti ringFoto: Vallo Kruuser

Строительство многоярусной транспортной развязки в Хааберсти стоимостью почти 20 миллионов евро начнется в мае нынешнего и должно полностью завершиться в октябре будущего года, сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Он добавил также, что работы разделены на два этапа, из которых первый — до мая 2018 года включает реконструкцию участка Палдиского шоссе в обоих направлениях, перенос и создание новых техносетей, строительство велосипедно-пешеходного тоннеля и виадука.

Во время второго этапа — с апреля по октябрь будущего года легкотранспортный тоннель будет создаваться на улицах Раннамыйза и Эхитаяте, появятся велосипедно-пешеходные дорожки. и регулируемая светофорами круговая развязка.

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