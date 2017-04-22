В мае начнется строительство развязки в Хааберсти

Строительство многоярусной транспортной развязки в Хааберсти стоимостью почти 20 миллионов евро начнется в мае нынешнего и должно полностью завершиться в октябре будущего года, сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Он добавил также, что работы разделены на два этапа, из которых первый — до мая 2018 года включает реконструкцию участка Палдиского шоссе в обоих направлениях, перенос и создание новых техносетей, строительство велосипедно-пешеходного тоннеля и виадука.

Во время второго этапа — с апреля по октябрь будущего года легкотранспортный тоннель будет создаваться на улицах Раннамыйза и Эхитаяте, появятся велосипедно-пешеходные дорожки. и регулируемая светофорами круговая развязка.