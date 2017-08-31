В маардуском детском саду "Сипсик" реновировали крышу

В течение лета в маардуском детском саду "Сипсик" производились работы по основательной реновации крыши, финансированные из средств программы инвестиционных пособий по региональному развитию Целевого учреждения развития предпринимательства (EAS). Сегодня, 31 августа, в 9:00 состоится торжественный прием работ по реконструкции крыши.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, привлечение инвестиций для развития города является одной из основных стратегических задач мэрии, с которой городские власти успешно справляются. ”Только за последний год нам удалось привлечь в Маарду инвестиций из целевых средств ЕС и государственных субсидий на общую сумму около 5,8 миллиона евро. Реновация крыши в детском саду "Сипсик" является одним из хороших примеров уже завершенных проектов”, — сообщил мэр.

”Основательная реконструкция крыши детского сада позволит обеспечить безопасную и отвечающую требованиям безопасности среду для дошкольного развития и образования наших детей и поможет улучшить качество предлагаемой горожанам услуги. Это в свою очередь создаст хорошие предпосылки для привлечения в наш город молодых семей с детьми и даст толчок развитию Маарду”, — добавил Архипов.

Целью проекта является более экономичная организации услуг детского сада на местном уровне. В декабре 2016 года в детском саду "Сипсик" был проведен энергетический аудит для более основательного изучения необходимости в реконструкции здания. Согласно результатам энергоаудита, проведенного в 2016 году Eesti Energia AS, реновация крыши позволит экономить в год около 24-25 мегаватт-час, что уменьшит затраты на отопление и техническое обслуживание детского сада.

Детскому саду "Сипсик" было выделено пособие для реновации крыши из средств программы инвестиционных пособий по региональному развитию EAS в общей сумме 51 839,39 евро, из которых самофинансирование города Маарду составляет 12 959,85 eвро. Работы по реконструкции крыши осуществила фирма Katusefirma OÜ, надзор собственника был произведен Tugikaar OÜ. Ремонтные работы велись в детском саду с июня по август 2017 года.