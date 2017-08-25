В Маарду зарегистрирован "Избирательный союз Эдгара Сависаара"

Маардуская городская избирательная комиссия, своим решением № 4 от 24 августа 2017 года зарегистрировала ”Избирательный союз Эдгара Сависаара” в Маарду. Лидером списка ”Избирательного союза Эдгара Сависаара” в Маарду стал действующий депутат Городского собрания Маарду, член Центристской партии Николай Дегтяренко, говорится в пресс-релизе.

По мнению Дегтяренко, участие в местных выборах новой политической силы позволит избирателям по-новому оценить ситуацию, сложившуюся в Маарду, что станет прологом к масштабным переменам, в которых остро нуждается город.

Николай Дегтяренко уверен, что 15 октября жители Маарду поддержат своими голосами список ”Избирательного союза Эдгара Сависаара”, потому что предвыборная программа избирательного союза содержит идеи, предложенные самими избирателями. ”Наша программа — это плод совместного творчества кандидатов в депутаты и простых горожан, объединенных общей целью — решить социальные проблемы, провести ”перезагрузку” власти, отыскать возможности для развития и обеспечить Маарду высокое качество жизни и надежное будущее. Мы участвуем в выборах под знаменами союза Эдгара Сависаара, ведь основатель Центристской партии Эдгар Сависаар сумел организовать систему бесплатного общественного транспорта в Таллинне, значит, вместе с ним мы сумеем сделать это и в Маарду. Эдгар Сависаар создал эффективную систему социальной защиты в Таллинне, значит, вместе с ним мы сумеем сделать это и в Маарду. Эдгар Сависаар повернул власть лицом к народу в Таллинне, значит, вместе с ним мы сумеем сделать это и в Маарду”, — заявил Николай Дегтяренко.