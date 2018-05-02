В Маарду всех участников субботней толоки накормят супом

Маардуская горуправа приглашает всех жителей принять участие в субботнике по уборке и облагораживанию города, который пройдет в Маарду 5 мая 2018.
По словам мэра МаардуВладимира Архипова, жители Маарду не останутся в стороне от всеэстонской инициативы по уборке мусора. ”5 мая у каждого из нас появится возможность привести свой город в порядок и сделать его еще более чистым, опрятным и комфортным. В ходе субботника с улиц будет убран скопившийся за зимнее время мусор, сломанные ветки и прочие предметы, а также приведены в порядок дворы и прилегающие к жилым домам территории. В этом году организованные работы будут проводиться как в Каллавереской части города, так и в Мууга”, — сообщил мэр. ”Я приглашаю всех горожан принять активное участие в уборке — приходите сами и приводите с собой друзей — каждому найдется работа по душе”, — добавил он.
Начало субботника в Каллавере 5 мая в 10 часов утра перед Рахвамая (Kарьяяри 4). Каждый доброволец получит от горуправы рабочие инструменты и перчатки, а организаторы работ направят людей на разные участки, требующие уборки (например, Уускюла теэ, Келла теэ, Нууди теэ, угольный терминал в Мууга и т.д.). По завершению субботника возле Рахвамая всех ждет горячий суп и чай.
Работы по уборке мусора пройдут также и в Мууга. Все добровольцы приглашаются 5 мая в 11 часов к Муугаской станции отходов на Калдазе теэ, где участникам раздадут перчатки и мусорные мешки. Во время уборки отдельно от остального мусора соберут также шины, крупногабаритный мусор, электроприборы и этернит, который не поместится в мусорный мешок. В этот же день в Мууга пройдут и другие толоки (на площадке Леннула, в районе Раудкиви-Уус-Мууга). Толоку в Мууга помогает организовать Muuga Aedlinna Selts.
Если кто-то из жителей Маарду и Мууга не может присоединяться к организованному субботнику, то каждый может сам организовать уборку территории, находящейся рядом с домом. Собранный мусор необходимо сложить в большие мешки и выставить их на обочину дороги — горуправа вывезет этот мусор во второй половине дня.