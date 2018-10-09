В Маарду внезапно сократили почетного гражданина города Николая Швеца. Официально — оптимизация, но может быть и сведение счетов

В интервью порталу rus.err.ee мэр Маарду Владимир Архипов отметил следующее: "Пять мероприятий в году — это очень мало для одного руководителя проекта. Теперь его обязанности распределили между другими работниками. Считаю, что в Маардуском центре культуры и информации распределение работ стало более грамотным, чем было раньше". Речь идет о том, что согласно штатному расписанию Маардуского центра информации и культуры, где Швец трудился руководителем проектов, он отвечал за проведение и организацию именно пяти мероприятий.

Вот как Николай Швец отреагировал на эти объяснения. "Во первых: это брехня, что пять. Во-вторых: я делал абсолютно все. В том числе и сам на автобусе возил все, что нужно, в клуб. И развозил лично коллективы и духовой оркестр, в котором я играю на ударных, в города Эстонии и на концерты. /…/ И у меня в /должностной/ инструкции написано, что я должен во всем остальном помогать в клубной работе, а не только уличные проекты, что я и делал все время. Вплоть до того, что гонял пьяниц и наркоманов из клуба, ибо там одни женщины. А это бывало довольно часто".

Фото: страница Николая Швеца в фейсбуке

На сегодняшнем заседании городского собрания Маарду оппозиционные властям города депутаты от Избирательного Союз Эдгара Сависаара Николай Дегтяренко и депутат Айвар Парк подали письменный запрос относительно произошедшего сокращения Николая Швеца. Как сообщил нам Николай Дегтяренко, "депутаты задали администрации следующие вопросы:

Почему опытного специалиста и почетного гражданина г. Маарду Николая Щвеца уволили, не уведомив его о предстоящем сокращении в установленные законом сроки?

Почему именно сейчас понадобилось проводить реорганизацию структуры Maardu Kultuuri- ja Infokeskus? Какие цели стоят за реорганизацией структуры городского учреждения?

Почему человеку, проработавшему более 17 лет на должности руководителя городских культурно-массовых уличных проектов, при сокращении не было предложено альтернативного места работы в городских учреждениях?

Кто теперь конкретно будет занимается теми важными культурно-массовыми мероприятиями, которыми занимался Николай Швец?

Каков опыт и какое образование у специалистов, которые будут заниматься культурно-массовыми мероприятиями в г. Маарду?"





Фото: страница Николая Швеца в фейсбуке





По словам же Николая Швеца, он считает, что с ним обошлись недостойно: "…я спокойно смирился, подписал бумагу и все. Мне нельзя после операции нервничать. Берегу здоровье и не хочу раздувать это на всю планету. Конечно, Архипов мог вызвать меня и сказать, "что такая ситуация, мы тебя сокращаем, таковы обстоятельства". Пожал бы мне руку, сказал бы спасибо за сотрудничество и за все то, что я для города сделал. И проводил меня достойно и красиво. Но, увы, этого не произошло. Информацию о сокращении сообщил мне новый директор. Они мне не сообщали раньше, понимая, что если скажут раньше, то я откажусь делать Сорочинскую ярмарку(Осеннюю карусель ) Поэтому, наверное, думали так — "пусть он сделает все хорошо и красиво, а потом мы ему нож в спину"".



СПРАВКА

Центр информации и культуры Маарду (Maardu Kultuuri- ja Infokeskus, MKIK) — муниципальное учреждение, в обязанности которого входит организация и проведения различных культурных мероприятий. В его составе 2 структурных подразделения — бывший местный клуб (где и трудился 17 лет ныне уволенный Николай Швец) и Центр досуга, где занимаются различные коллективы. Должность директора MKIK считается в городе политической, после смены власти в Маарду ее, в частности, занимали представители Центристской партии Максим Волков и Алексей Онохов.

В августе этого года по итогам открытого конкурса данную должность занял беспартийный хореограф Дмитрий Харченко (46).