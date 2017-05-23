В Маарду увеличили пособие первоклассникам

Сегодня депутаты Маардуского городского собрания единогласно проголосовали за изменение порядка выплаты социальных пособий и установили новый размер пособия для идущего в первый класс ребенка в размере 150 евро.

„Начало школьного пути наших детей всегда сопряжено с большими расходами для родителей, поэтому увеличение размера пособия для первоклассников является важным и необходимым шагом. Это поможет родителям приобрести все необходимое для учебы ребенка и добавит им чувства уверенности и социальной защищенности”, — прокомментировал решение горсобрания мэр Маарду Владимир Архипов.

”Воспитание детей приносит родителям радость и чувство глубокого удовлетворения, но также налагает большую ответственность и требует полной отдачи и посвящения. В Маарду мы делаем все возможное для того, чтобы выразить признательность семьям и молодым родителям. Не так давно мы увеличили размер пособия по рождению на второго ребенка и упростили порядок его получения. Несомненно, мы будем продолжать оказывать поддержку семьям и в дальнейшем”, — добавил он.

С января 2017 года одноразовое пособие по рождению ребенка составляет в Маарду 384 евро на первого ребенка и 500 евро на второго ребенка. Город поддерживает семьи, в которых рождается третий и четвертый ребенок суммой в 1152 евро и при рождении пятого и последующего ребенка суммой в 1536 евро. Ходатайствовать о пособии по рождению ребенка может родитель, который по данным регистра народонаселения являлся жителем Маарду за 6 месяцев до рождения ребенка. Второй родитель может теперь зарегистрировать в Маарду непосредственно перед рождением ребенка.

В 2016/2017 учебном году свой школьный путь начали 112 учеников. Прогнозируемое число первоклассников, идущих в школу в сентябре 2017 года, составляет 140 детей.